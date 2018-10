Bereits ein Jahr nach der Trauung im Steintor gehen Rilke und Clara getrennte Wege. (Paula-Modersohn-Becker-Stiftung)

„In unserer Nachbarschaft ist so viel Glück!“, jubelt Paula Becker im März 1901 in einem Brief an ihre Tante Marie Hill. Denn nicht nur ihre Hochzeit mit Paul Modersohn steht kurz bevor, auch ihre beste Freundin steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen: „Clara Westhoff heiratet in der nächsten Woche den Dichter Rainer Maria Rilke, unser aller Freund. Und zu alldem ist Frühling.“

Auch Rilke ist in den ersten Monaten des Jahres 1901 glücklich. Die Begegnung mit der drei Jahre jüngeren Kaufmannstochter Clara Westhoff, die er bei seinen Aufenthalten in Worpswede kennenlernte, hat ihn schwer beeindruckt, ihre Erzählungen über ihre Zeit in Paris, wo sie ab 1899 die angesehene Kunstakademie Académie Julian besucht hatte, imponieren ihm. Clara, deren Werke anders als die ihres Mannes inzwischen nur noch wenigen bekannt sind, gilt in jungen Jahren als ungewöhnliches Talent.

Mit gerade einmal 21 Jahren stellte sie ihre Skulpturen zum ersten Mal in der Kunsthalle aus; schon mit 17 hatte sie in der damaligen Kunstmetropole München ein Studium aufgenommen. Doch Rilke sieht in Clara nicht nur eine außergewöhnliche Frau, er findet in ihr auch, was er zuvor vergeblich gesucht hatte: ein Zuhause. Irgendwo hinzugehören, dieses Gefühl war für Rilke neu. Seit seiner Kindheit hatte er sich selten länger als einige Monate an einem Ort aufgehalten. Und überhaupt empfand Rilke – Einzel- und Scheidungskind – sich als nirgendwo verwurzelt.

Auch in der Liebe hat der Dichter nie Beständigkeit erfahren. Als er 1900 Clara kennenlernt, hat ihn gerade erst die 14 Jahre ältere Künstlerin Lou Andreas-Salomé verlassen, die sich von ihm eingeengt und bedrängt fühlte. Über ihr Verhältnis zu Rilke schreibt sie rückblickend: „Er ist ein nervöses Menschlein, das einem leicht unter den Fingern zerbricht, wenn man nicht gut achtgibt.“ Sein Anlehnungsbedürfnis und das „Allesmiteinanderteilen“, das er so hartnäckig einfordere, hätten sie „zerquält“ und „überanstrengt“. Von einer Ehe rät sie ihm ab. Die Geborgenheit, die er sich wünsche, werde er nur in der Kunst finden, schreibt sie ihm wenige Wochen vor der Hochzeit.

Rilke hört nicht auf sie. Am 28. April 1901 heiratet er, gerade 25 geworden, die 22-jährige Clara Westhoff. Rilke ist verzückt von dem gemeinsamen Familiennamen, ihre Zusammengehörigkeit hat er nun schwarz auf weiß. An seine Mutter Phia schreibt er kurz vor der Abreise in die Flitterwochen: „Ich lege dir eine Visitenkarte Claras bei, damit du siehst, wie ihr neuer Name aussieht. Schön, nicht?“

Obwohl Rilke und Clara fortan in Westerwede bei Worpswede leben, heiraten sie in Bremen, im Haus der Familie Westhoff in der Lübecker Straße 9 im Steintor. Eigentlich habe er sich gewünscht, in der „schönen kleinen“ Sankt-Jürgens-Kirche in Lilienthal zu heiraten, schreibt Rilke an seine Mutter. Doch die lange Wagenfahrt ins Bremer Umland erschienen ihm, der kurz zuvor an Scharlach erkrankte, letztlich zu beschwerlich.

Zur Scheidung kommt es nie

Am Ende ist er zufrieden mit der unspektakulären Feier im Esszimmer seiner Schwiegereltern. „Unsere Trauung war ganz still“, schreibt er seiner Mutter, die nicht dabei sein konnte, am Tag danach. „Nur Claras Stiefschwester Paula mit ihrem Mann und die beiden Brüder Claras waren außer den Eltern anwesend. Die Familie versammelte sich im Kreise, der hiesige Domprediger trat hinter den kleinen Tisch, vor dem wir standen, hielt eine kurze Ansprache, erfragte unser Ja-Wort, gab uns unsere Ringe und schloss mit einem schönen Gebet und dem Vaterunser.“

Anschließend sitzt die Gesellschaft noch ein wenig zusammen und trinkt Tee, später macht das Paar einen Spaziergang durch das Viertel. Nach einem „recht einfachen und gemütlichen“ Abendessen spendiert Claras Vater Champagner, was, wie Rilke schreibt, ihn wegen „der Einfachheit der Fewier überraschte“. So glücklich die Ehe der Rilkes beginnt, so unglücklich endet sie. Schon ein Jahr nach der Trauung geht Rilke nach Paris, das bürgerliche Leben bedrückt ihn. 1911 will Clara die offizielle Trennung und beauftragt einen Bremer Anwalt. Doch die Kosten sind hoch, das Verfahren kompliziert. Zur Scheidung kommt es nie. Bis zu Rilkes Tod im Jahr 1926 bleiben die beiden verheiratet.