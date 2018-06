Die Welt ist alles, was der Fall ist: Wittgenstein-Variation im Zeichen der Demenz mit Verena Reichhardt und Gabrio Gabrielli. (JÖRG LANDSBERG)

Bremen. "Amour" heißt ein Film des österreichischen Regisseurs Michael Haneke aus dem Jahr 2012. Zugleich rückhaltlos und empathisch zeigt er die letzte Lebensphase eines zusehends hinfälligen Paares. Thema seines Drehbuchs sei weniger das Alter und der Tod als vielmehr "die Frage, wie man mit dem Leiden eines geliebten Menschen umgeht", hat Haneke bemerkt.

"Amour" heißt ein Stück, das Bremens Schauspielleiterin Alize Zandwijk gemeinsam mit den Choreografen Samir Akika und Ulrike Reinbott sowie acht Akteuren aus der Tanz- und der Sprechtheatersparte einstudiert hat. Zugleich schonungslos und einfühlsam führen sie Szenen eines Zerfalls vor. Thema der Produktion ist eine Krankheit, die das Gedächtnis wie auch soziale Beziehungen brüchig werden lässt – und die Frage, wie menschenwürdig sich ein Abschied auf Raten gestalten lässt.

Das bemerkenswerte Bühnenbild (Thomas Rupert, Nanako Oizumi) suggeriert Rekonvaleszenz, die es für keinen Betroffenen geben kann: Blickfang der detailgenauen Turnhalle, die offenbar zu einer Klinik gehört, ist ein Spielfeld samt Basketballkorb linker Hand. Die zugehörigen Bälle stecken hinter einer Kletterwand. Im Hintergrund ist eine Dusche installiert. Doch Sport im strengen Sinne erwartet niemand von den Insassen dieser Einrichtung. Stattdessen stehen für ärztlich verordnete Interniertenrituale Fernseher, Kaffeegeschirr, Gemeinschaftsbänke bereit. Letztere sind vis-à-vis einer Nische postiert, in der Maartje Teussink während des pausenlosen 110-Minüters wiederholt berührend singt und musiziert (zumal Mary Hopkins Endlichkeitselegie "Those Were The Days"; 1968).

Komisch und beklemmend

Auftritt der ersten Patientin. Nadine Geyersbach verkörpert sie mit Rollator, grenzdebilem Blick, sporadischen Tourette-Intermezzi ("Alte Strunznulpe!") und bezaubernder Blümchenbluse (findig und vielfältig in der Kostümauswahl: Anne Sophie Domenz). Dass sie mit ihrem Vehikel die Neigung des barrierefreien Entrees gleich zweimal voll auskostet – einmal sogar rückwärts! – sorgt das erste Mal für Heiterkeit an diesem Abend, der komische und beklemmende Momente ein ums andere Mal intensiv ineinander blendet. Das ist einerseits entlastend für den Affekthaushalt der Zuschauer. Andererseits verpufft eh so manches Lachen vor seinem kehligen Austritt. Wie zuletzt 2017 in der an Lars-von-Trier-Filme angelehnten Produktion "Golden Heart", die Grenzen der Aufopferung und den Notstand in der Pflege inspizierte, realisiert Alize Zandwijk ein virtuoses Theater des Mitfühlens, das der tragischen Grundierung des Stoffes wohltuende Brechungen unterlegt.

Auch Erinnerungen an Samir Akikas irre unterhaltsame Lesart des modernen Psychiatrie-Klassikers "Einer flog über das Kuckucksnest" vor zweieinhalb Jahren werden geweckt. Dafür sorgt unter anderem ein fulminantes Solo von Marie-Laure Fiaux, die den klinischen Spielraum zwischen Spleen und Disziplin zuckend und ruckend, rockend und bockend, wackelnd und zappelnd nachempfindet. Ansonsten sind die choreografischen Anteile am Geschehen zwar allzeit sichtbar, aber nie plakativ. Umso trennschärfer lassen sich jene magischen Alize-Zandwijk-Momente identifizieren, in denen Zeit allenfalls tröpfelnd verrinnt statt linear fortzuschreiten. Etwa in einer vom agilen Gabrio Gabrielli angeführten Gruppenszene, die dem Korbwurf gilt.

Mehrfach variiert wird auch das Krankheitsbild; desgleichen der Grat zwischen Abgrenzung und Teilhabe, warmer Fürsorge und kalter Entsorgungslogik, den die vorgeführten Angehörigen mal still, mal schrill beschreiten. Bewundernswert, wie die smarte Ökonomie der Inszenierung allen Akteuren dieses Endspiels verschiedene Perspektiven und Erfahrungshorizonte zubilligt! Großartig, welch markante Einzel sie in diesem enormen Ensemblestück mannschaftsdienlich spielen! Verena Reichhardt etwa trägt "Die wunderliche Gasterei" vor, eine wurstige Schauermär der Brüder Grimm über Grenzen der Gastfreundschaft. Mirjam Rast darf stolpern und straucheln, dass es eine Art hat; als gestandene Stuntfrau beherrscht sie diese Kunst brillant.

Fania Sorel vollführt Kabinettstückchen mit einem Gehilfen namens Gehhilfe, Miquel de Jong gibt einen biegsamen Zwangshändler, Guido Gallmann stiert in einer Rollstuhlrolle in eine ihm auf Dauer fremde Gegend. "Ich sehe die Worte vor mir in der Luft hängen", sagt er. "Aber ich kann sie nicht erreichen." Dass seine durch Siechtum zum Narren geschlagene Figur eine Pappkrone hält, lässt die Demenz von Shakespeares "King Lear" ebenso assoziieren wie Arno Geigers Alzheimer-Roman "Der alte König in seinem Exil" (Dramaturgie: Viktorie Knotková). Schöner Schlusspunkt sind variantenreiche Wasserspiele, die Fiaux und Gallmann spektakulär rutschend bestreiten.

Gut, dass es den Begriff "dementiafacing" nicht gibt. Noch nicht. Nicht auszudenken, würde diese grandiose, mit stürmischem Beifall bedachte Inszenierung auf dem Korinthenaltar politischer Korrektheit geopfert.

Weitere Informationen

Weitere Aufführungen im Kleinen Haus: 5., 20. 21. und 29. Juni, jeweils um 20 Uhr. Wiederaufnahme am 20. September um 20 Uhr.