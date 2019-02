Das Denkmalensemble in den Wallanlagen besteht aus dem Lidice-Mahnmal (links) und dem Sterbenden Jüngling. (Christian Platz)

So ziemlich alles, was schiefgehen kann, geht schief beim Attentat auf Reinhard Heydrich: Erst klemmt ein Maschinengewehr, dann explodiert eine Handgranate unter dem Auto und nicht im Innenraum. Das Schicksal scheint es am 27. Mai 1942 gut mit dem stellvertretenden Reichsprotektor in Böhmen und Mähren und SS-Obergruppenführer zu meinen. Dennoch stirbt Heydrich acht Tage später in einem Prager Krankenhaus an einer Blutvergiftung, vermutlich ausgelöst durch ein in die Bauchhöhle gelangtes Pferdehaar aus der Polsterung des Wagens.

Die NS-Besatzer rächen die von der tschechoslowakischen Exilarmee ausgeführte Tat. Unter anderem brennen sie das Dorf Lidice nieder. Sie erschießen die Männer und deportieren die Frauen, die meisten Kinder werden später vergast. Der Vergeltungsakt sorgt weltweit für Entsetzen. Heinrich Mann schreibt einen Roman über das Geschehene, Hollywood dreht einen Film und in Brasilien benennt sich eine Gemeinde in Lidice um.

Auch im heutigen Bremen wird des kurz vor Prag liegenden Dorfes gedacht, das nach Kriegsende wieder aufgebaut wird. So trägt etwa die Jugendbegegnungsstätte auf dem Stadtwerder den Namen Lidice-Haus. Zudem erinnert in den Wallanlagen das Lidice-Mahnmal an das Schicksal des Dorfes. Es ist Teil eines Denkmalensembles, das verkohlte Ziegelsteine und Holzbalken beinhaltet, die allgemein auf die Zerstörung menschlicher Siedlungen und im Speziellen auf Lidice hinweist. Konzipiert hat es der Maler Jürgen Waller, der den Standort bewusst wählte.

Die Denkmäler erinnern an die blutige Niederschlagung der Bremer Räterepublik, welche im Zuge der Novemberrevolution am 15. November 1918 am Rathaus in Bremen ihre Machtübernahme verkündet hatten. (Christian Platz)

Denn zum anderen Teil des Ensembles gehört der Sterbende Jüngling. Ein überlebensgroßes Denkmal, das für die im Kampf um die Räterepublik Gefallenen des Freikorps Caspari errichtet wurde. Für Waller ist es ein Sinnbild, das Opfer und Täter gegenüberstellt. „Auf der einen Seite werden junge Soldaten glorifiziert, auf der anderen an ihr Niederbrennen ganzer Dörfer gedacht“, sagt er.

Erinnerungsstätte erst zur Zeit der Nationalsoialisten

In der Weimarer Republik setzten Veteranen des nach dem befehlshabenden Major Walter Caspari benannten Freikorps sich vergeblich dafür ein, dass ihre getöteten Kameraden eine Erinnerungsstätte erhielten. Nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler wandten sie sich in der Hoffnung, dass der NS-Staat ihren Kampf angemessener würdigen würde, an den neuen Senat. Sie beklagten, dass der Kampf der „in freiwilliger Hingabe an ihr Vaterland Gefallenen“ vergessen sei und forderten das in ihren Augen überfällige Mahnmal.

Erst nach jahrelanger Debatte um Finanzierung und Standort gelang es ihnen, ihr Vorhaben durchzusetzen. Der Bildhauer Herbert Kubica – der schon das Kriegsgefangenendenkmal am Fuß der Altmannshöhe schuf – fertigte die Bronzefigur Sterbender Jüngling an, die an die klassische Antike erinnert. Im Oktober 1936 wurde sie auf einem Sockel nahe der Liebfrauenkirche aufgestellt.

In seiner Rede zur feierlichen Einweihung lobte Caspari die gefallenen Freikorpskämpfer als Wegbereiter der NS-Bewegung – eine Aussage, die nicht alle Nationalsozialisten teilten. Denn mit der Niederschlagung der Räterepublik hatten seine Untergebenen zugleich auch die Demokratie verteidigt. Und die war, in Gestalt der Weimarer Republik, unter den neuen Machthabern verhasst.

Die Bronzestatue des Jünglings ist von der Bildhauerkunst der Antike beeinflusst. (Christian Platz)

Nach Ansicht Casparis atmete der Jüngling die stolze Freude, „siegend für das Vaterland zu sterben“, was durch das Leid gedämpft werde, dieses Opfer gegen „verblendete Brüder“ bringen zu müssen. Für Caspari waren das jene, die die Räterepublik verteidigt hatten. Kubica, der Erschaffer der Statue, wollte sie aber als unpolitisches Kunstwerk verstanden wissen. Nach den Worten eines Freundes habe er bei dem Entwurf schlicht einen jungen Mann im Sinn gehabt, der sich trauernd von seiner Sturm- und Drang-Zeit löst.

Den Zweiten Weltkrieg überstand der Jüngling unbeschadet in einem Tiefbunker. Erst 1955 wurde er wieder aufgestellt, nun an seinem heutigen Standort in den Wallanlagen. Inzwischen fehlt ein einst wichtiges Detail: der Lorbeerzweig, den er als Symbol des trotz seines Todes errungenen Sieges in der linken Hand hielt. Angeblich wurde er entfernt, weil befürchtet wurde, dass er gestohlen wird. Andere Quellen vermuten, dass die Statue als Kunstwerk betrachtet werden sollte und nicht, wie es ihre Entstehungsgeschichte nahelegen könnte, als Nazidenkmal. Für Waller sind beide Gründe unerheblich: „Wenn ich den Jüngling schon da hinstelle, dann doch bitte komplett.“

