Worpsweder Gemeinschaftsvisionäre (von links): Thomas Lindhout, Judith Mann, Sonja Hurani und Citlali Huezo Sanchez (Christian Kosak)

Worpswede. Jubiläen, wohin das Auge reicht: Vor 20 Jahren haben Ute Falkenstein und Oliver Peuker im Teufelsmoor die Cosmos Factory Theaterproduktion begründet, deren Portfolio Vita und Werk der Künstlerkolonisten in Worpswede betrifft. Vor 100 Jahren rief ebenda Heinrich Vogeler (1872-1942) im Verbund mit Marie Griesbach die stücktitelgebende „Kommune Barkenhoff“ aus.

Für das hehre Projekt, das auf Besitzlosigkeit und Selbstversorgung, herrschaftsfreie Diskurse, eine Arbeitsschule sowie auf Kunst und Natur als Lehrherrinnen zielte, stellte der gebürtige Bremer, Pädagoge, Sozialist und vielseitige Schöpfer, der als Maler, Grafiker, Architekt, Designer und Schriftsteller wirkte, sein Wohn- und Atelierhaus zur Verfügung, heute Pilgerstätte kunstsinniger Touristen.

Flotte Inszenierung

Auch wenn Oliver Peukers theatrale Beschwörung dieser „Aufbauzelle einer neuen Gesellschaft“ nicht am Barkenhoff angesiedelt ist, sondern in der prächtigen Bötjerschen Scheune, atmet seine flotte Inszenierung viel vom genius loci. Das hat mit der Vielfalt der Darstellungsmittel zu tun: Zwischen Strohballen und historischem Gebälk erproben sich Judith Mann, Sonja Hurani, Citlali Huezo Sanchez, Anouk Falkenstein und Thomas Lindhout, flankiert von zwei langen Zuschauerdoppelreihen, in esoterischen Ausdruckstänzen und ausdrucksstarken Standbildern, in Soli und Chören, in Singen und Summen, Skandieren und Schwärmen.

Den interdisziplinären Anspruch dieser Produktion, deren Trümpfe eine treibende Dynamik und das hohe Engagement der Darstellerriege sind, unterstreicht das musikalische Unterfutter: Tom Horn unterlegt den kurzweiligen 100 Minuten Aufführungsdauer einen abwechslungsreichen Klangteppich, Jon Geiger steuert gelungene Gitarren-Intermezzi bei. Die choreografischen Elemente fügen sich erhellend zur beträchtlichen Textmasse, die mehrheitlich aus einem historischen Zitatfundus (zwischen Vogeler-Selbstzeugnissen und Archivmaterial) besteht, punktuell aber auch Anachronismen einbegreift. Darunter eine Vogeler-Hommage von Joseph Beuys, der verwandten Idealen anhing; darunter auch eine anrührende Version des italienischen Liedklassikers „Bella ciao“, dessen Siegeszug um die Welt (und in den Charts) unter Partisanen im Zweiten Weltkrieg anhob.

Die agilen Akteure führen anschaulich wie ansehnlich die vielen Probleme der weltanschaulich hochgestimmten Kommunarden vor. Nicht nur jene mit einer reaktionären Obrigkeit, die das Treiben am Barkenhoff argwöhnisch beäugte. Beispielhaft für das Klima des Generalverdachts, das Vogelers utopische Unternehmung umflorte, ist eine gewitzte Szene, in der andere Worpsweder Künstler jeder Beteiligung oder auch nur Gutheißung des Projekts abschwören: beredt, opportunistisch, servil. Es verwundert eingedenk dieses kleingeistigen Ambientes nicht, dass das Projekt mittelfristig kollabierte.

Die Sprechkultur ist hoch, die Textsicherheit bemerkenswert, die Ensembleleistung beachtlich. Judith Mann verkörpert Vogeler kunstvoll spröde; Sonja Hurani hat tolle sängerische Momente. Etwa wenn sie Brüder und Schwestern zur Sonne, zur Freiheit lädt. Das Publikum applaudiert der lehrreichen wie unterhaltsamen Darbietung begeistert.

Bis 11. August, täglich um 20 Uhr, Bötjersche Scheune, Bauernreihe 3, Worpswede.