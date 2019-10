Tanz die Patchworkfamilie!

Tochter-Mutter-Beziehung auf dem Tanzprüfstand: Geraldine Rummel (links) und Kiri Haardt im Brauhaus. (JÖRG LANDSBERG)

Bremen. Ähnlich wie Bremer Knipp und Pfälzer Saumagen, der hierzulande in der Helmut-Kohl-Ära (1982-1998) zum Witzwort avancierte, darf Haggis als Geschmackssache gelten. Das Gericht, eine schottische Spezialität, besteht aus dem Magen eines Schafes, den Innereien-Liebhaber mit appetitlichen Zutaten wie Herz und Leber, Lunge und Nierenfett, Zwiebeln und Hafermehl füllen.

An die Zubereitung dieser Köstlichkeit mag denken, wer sich näher mit den Umständen des Todes von William Wallace beschäftigt. Bevor der schottische Freiheitskämpfer am 23. August 1305 auf dem Tower Hill hingerichtet wurde, schleifte man ihn stundenlang nackt hinter einem Pferd durch die Straßen Londons. Anschließend wurde der Mann, der es in der Popkultur dank des historisch ungenauen, aber spektakulär dargebotenen Kinofilms „Braveheart“ (1995) von und mit Mel Gibson zu einiger Berühmtheit brachte, bei lebendigem Leibe gehängt, kastriert und ausgeweidet. So furchtlos war er dem Vernehmen nach, dass er seinen Peinigern noch in einem Moment höchster Qual zugerufen haben soll: „Ihr englischen Hunde, verweichlichte Huren seid ihr. Küsst meinen schottischen Hintern und seid stolz darauf, dies tun zu können. Etwas Besseres kann einem jämmerlichen Engländer nicht passieren!“

Am Rande der Selbstzerfleischung

Von zwei wackeren Frauen, die gleichwohl ein ums andere Ma(h)l am Rande der Selbstzerfleischung zu verorten sind, erzählt im Brauhaus des Theaters Bremen „Bravehearts“. Hauschoreograf Samir Akika hat das gut 80-minütige Stück, das nicht mit akustischen Reminiszenzen an Wallaces Freiheitskampf und visuellen Impressionen der Haggis-Zubereitung geizt, gemeinsam mit der in Schottland geborenen Tänzerin Kiri Haardt, Jahrgang 1966, und ihrer 18-jährigen Tochter Geraldine Rummel erarbeitet. Akika schließt mit dieser Produktion ebenso nahtlos wie überzeugend an die gleichfalls biografisch grundierte Choreografie „Pink Unicorns“ an, in der vor einem Jahr am nämlichen Ort Alexis und Paulo Fernandez eine spannungsreiche Vater-Sohn-Geschichte vorgeführt haben.

„Ich habe euch zur Feier geführt, jetzt zeigt, ob ihr tanzen könnt“, soll William Wallace seinen Truppen 1297 zugerufen haben, als die Schotten die englische Armee unter König Eduard I. bei Stirling Bridge einkesselten und 5000 feindliche Soldaten metzelten – eine Schlachteplatte mit Schauwert. An dem martialischen Bonmot, das einen Zusammenhang zwischen Kunst und Gewaltförmigkeit stiftet, arbeiten sich Kiri Haardt und Geraldine Rummel bravourös ab, wenn sie, dynamisiert von hochgestimmten Fanfaren- und Dudelsackklängen, synchron über die Bühne reiten, mit unsichtbaren Gegnern ringen – und, dies vor allem, ihr Gegenüber polemisch in Worten und Bewegungen mit ihrem je eigenen Emanzipationskampf konfrontieren.

Die episodisch strukturierte Doppelbiografie, die szenisch enorm von der stilistischen Wandelbarkeit der agilen Akteurinnen und der nuancierten Beleuchtung (Jörg Hartenstein) profitiert, thematisiert über weite Strecken Chancen und vor allem Härten eines Künstlerlebens, das beinahe in Permanenz aus Lehr- und Wanderjahren besteht, die allenfalls bedingt familiengründungsfreundlich sind. Kiri Haardt, geboren in Glasgow und aufgewachsen in Bern, wo sie seit zwölf Jahren an der Hochschule für Künste lehrt, war von 1996 bis 2007 Ensemblemitglied der Bremer Tanzsparte unter der Leitung von Susanne Linke und Urs Dietrich. Die angehende Abiturientin Geraldine Rummel, die in der Zeit dieses Engagements geboren wurde, wuchs in Bremen auf, wirkte an zwei Produktionen der Jungen Akteure mit – und stand für „Bravehearts“, eine gelungene Choreografie im Zeichen des Generationendialogs, erstmals mit ihrer Mutter gemeinsam auf der Bühne.

Wie wacker beider Herzen schlagen, teilte sich dem jubelnden, ja pferdegleich trappelnden Publikum gut mit. Auch darum, weil bedrückende Passagen dank Rummels komischer Gabe wohltuende Brechungen erfuhren. Darauf eine doppelte Portion Haggis!

Weitere Informationen

Eine weitere Vorführung im Brauhaus findet an diesem Sonntag um 19 Uhr statt.