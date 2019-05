Planvoll obszöne Intermezzi und Mätzchen (von links): Csaba Molnár, Young-Won Song, Nóra Horváth und Andor Rusu. (JÖRG LANDSBERG)

Bremen. So ein stürmischer Jubel war im Kleinen Haus des Theaters Bremen lange nicht mehr zu vernehmen. Mit Beifallskundgebungen, deren Lautstärke dem peitschenden Live-Soundtrack des ungarischen Medienkünstlers Ábris Gryllus kaum nachstand, hat das Premierenpublikum am Freitagabend „Coexist“ gefeiert, eine ebenso betörende wie verstörende Arbeit der ästhetischen Grenzgängerin Adrienn Hód aus Budapest.

Charmanterweise liefert die smarte Choreografie, die mit der hiesigen achtköpfigen Kompanie Unusual Symptoms und den alerten Gasttänzern Jessica Simet und Csaba Molnár realisiert worden ist, im ironisch besonders wertvollen ersten Teil des Abends eine Besprechung dieser maßlosen Performance gleich mit: Sie sei weiterzuempfehlen (unbedingt!), treffe allerdings nicht jedermanns Geschmack (wohl wahr!). Und das liegt – beileibe! – nicht nur an der allenthalben ausgestellten Nacktheit der Akteure, die mit planvoll obszönen Intermezzi und Mätzchen provokativ punkten und prunken.

Bevor die zehn Tänzerinnen und Tänzer, unter denen auf Bremer Seite Young-Won Song, Nóra Horváth und Andor Rusu durch furiose Soli hervorstechen, in einem ausgedehnten, rasanten und ohrenbetäubenden Elektro-Beats-Finale einen an existenziellen Exorzismen reichen Hexen-und-Hexer-Sabbat zelebrieren, geht es noch vergleichsweise beschaulich zu auf der Spielfläche: In durchnummerierten Episoden führen einzelne Akteure pointierte Szenen einer offenbar nicht immer friedlichen Koexistenz vor; mit anderen Menschen, mit sich selbst, nicht zuletzt mit einflussreichen Konstrukten wie Identität und Herkunft, Geschlecht und Nation.

Etwa wenn die Ungarin Nóra Horváth eine paprikahaltige Csárdás-Persiflage den Traditionen ihres Herkunftslandes widmet. Oder wenn Csaba Molnár im programmatisch deutbaren Auftakttableau einen aparten Akt mit scharfem Geigenbogen vollführt, der die wohlfeile Phrase vom Körper als Instrument wörtlich nimmt. Oder wenn Nora Ronge, zurück aus der Babypause, ein bemerkenswertes Solo mit preußischem Stechschritt, Hitlergruß und Nationalhymnus-Anklängen hinlegt, das sie (oder die Regie) Rudolf von Laban (1879-1958) zueignet, einem – naturgemäß! – ungarischen Tänzer, Tanztheoretiker und zeitweiligen NS-Sympathisanten, dessen Bewegungsstudien, Energie-, Raum- und Körperbefragungen Adrienn Hóds Tanztheater der Verausgabung zumindest im subversiven Subtext manches zu verdanken scheint.

Dass Hód – strukturierte – Improvisation lehrt und dabei nicht müde wird, die eigenen Methoden kritisch zu befragen, ja zu unterwandern, ist dem ersten Teil dieses sehr fordernden Abends wohltuend anzumerken. Während diese Abteilung in einer relativ tanzarmen Mixtur aus Pantomime und Sprache (Projektion) den Blick der Zuschauer vor allem auf Selbstverständigungsprozesse von Individuen lenkt, gilt die in jeder Hinsicht überwältigende zweite Hälfte der gut 90-minütigen Produktion vorzugsweise (und vorzüglich) Konstellationen des Mitseins. Es geht mithin um Politik; lesbar nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund des kulturpolitisch repressiven ungarischen Staates. Es wäre wünschenswert, würde Hód in absehbarer Zeit erneut mit einer so rigorosen, rabiaten und radikalen Arbeit am Theater Bremen gastieren.

Weitere Informationen

Nächste Vorstellungen im Kleinen Haus:

28. Mai, 18.30 Uhr; 6. und 29. Juni sowie 5. Juli, jeweils um 20 Uhr.