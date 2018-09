Regen sei nicht nur wichtig für die Landwirtschaft, sagt Romy Fölck, sondern auch für ihre literarische Produktion. „Bei strahlendem Wetter hätte ich ‚Totenweg‘ vielleicht gar nicht schreiben können“, mutmaßt die Mittvierzigerin. Insofern gilt ihr das norddeutsche Schmuddelwetter als Geburtshelfer eines Regionalkrimis, der nicht folgenlos bleiben wird. Romy Fölck, Juristin und entsprechend beredt, siedelt eine Spannungsserie in der notorisch niederschlagsreichen Elbmarsch an. Dort schreibt die zum Nordlicht konvertierte Sächsin seit fünf Jahren: spannend und naturnah. Wildgänse und Obstanbau inbegriffen.

In literarischer Hinsicht ist für Romy Fölck die Zeit der wohlverdienten Ernte angebrochen. Als der in Köln ansässige Lübbe-Verlag sie unter Vertrag nahm, war zunächst nur (und immerhin) die Rede von einem Taschenbuch, das seit Anfang Januar in Gestalt des in Hamburg spielenden Kurzkrimis „Stumme Geliebte“ vorliegt. Zugleich aber war die Autorin so fix bei der Niederschrift des Auftaktbandes ihrer in der Elbmarsch angesiedelten Thrillerserie um die Jungpolizistin Frida Paulsen und ihren erfahrenen Kollegen Bjarne Haverkorn, dass „Totenweg“ am 23. Februar als Spitzentitel des Verlags veröffentlicht wird.

Der atmosphärisch dichte Roman, der nicht an Nebel und Sturm spart, fesselt nicht zuletzt wegen seiner souveränen Gratwanderung zwischen den Zeiten. Denn beinahe 20 Jahre liegt jener Todesfall zurück, der die Ermittlungen des Gespanns dynamisiert: die Erdrosselung eines Mädchens in einem Viehstall. Hinzu gesellen sich diese Merkwürdigkeiten: ein toter Saisonarbeiter, ein einbetoniertes Skelett, der verprügelte Bauer Fridtjof, ein gekidnapptes Kind. Sie alle spielen ebenso eine Rolle in diesem als Cold Case startenden Whodunit, der zu hitzigen Wendungen führt, wie die gleichmütige Landschaft vor den Toren Hamburgs.

Apropos: „In der Marsch hielt man nicht viel von ewigen Höflichkeitsfloskeln.“ Es ist nicht zuletzt die vertraute Tonlage der Figuren, die Sympathien für den schlüssig komponierten Roman weckt. Fölck, die gelehrige Neu-Norddeutsche, wägt jedes Wort. Im Wissen, dass die Menschen zwischen Hamburg und Bremen an rhetorischem Zierrat sparen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gerade so wie das ungleiche Ermittlerpaar Paulsen und Haverkorn, das sich in einem plastisch geschilderten Mikrokosmos zwischen Hofladen und dem „Marschhus“ bewegt, einem Gasthof, der auch als Neuigkeitenbörse dient.

Applaus für Romy Fölck. Für einen verheißungsvollen Serienauftakt.