Der "Tatort" verabschiedet sich in die Sommerpause 2018. (dpa)

Mit der Folge „Freies Land“ vom Bayerischen Rundfunk verabschiedet sich der „Tatort“ am Sonntag, 3. Juni, in die Sommerpause. Die beliebteste Krimireihe des deutschen Fernsehens geht damit 2018 früher als in den Vorjahren in die Ferien; der Grund dafür ist die Fußballweltmeisterschaft in Russland und die entsprechende Übertragung der Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wann der erste „Tatort“ der neuen Saison gesendet wird, gibt die ARD noch nicht bekannt. Wie das Internetportal „Tatort-Blog“ errechnet hat, fällt die 2007 eingeführte Sommerpause der Reihe mittlerweile auch ohne sportliches Großereignis immer länger aus. Waren es zunächst 62 Tage, sind es inzwischen 70 Tage.