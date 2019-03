Kommissar Borowski (Axel Milberg) und seine Kollegin Almila Bagriacik (Mila Sahin) in einer Szene des "Tatort: Borowski und das Glück der Anderen". (Christine Schroeder /dpa)

Na, was ist denn da los? Gerade noch gab es Drohnenbilder einer Vorortsiedlung, frisch gewaschene Autors vor ordentlich geharkten Gärten. Und dann das: Peggy Stresemann (Katrin Wichmann) fährt mit dem Rasenmäher durchs Wohnzimmer und häkselt alles kurz und klein. So wütend war Peggy natürlich nicht immer, irgendwann war sie auch mal glücklich. Doch das ist schon lange her.

Die „Tatort“-Folge aus Kiel namens „Borowski und das Glück der anderen“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) beginnt mit dem Ende und erzählt von Peggy, ihrem Ehemann Micha (Aljoscha Stadelmann) und den neuen, eleganten Nachbarn weitgehend im Rückblick. Peggy langweilt sich maßlos. Sie sitzt an der Supermarktkasse und beschäftigt sich ansonsten akribisch mit dem Haushalt.

Ihren Ehemann hält sie für einen Waschlappen, und überhaupt: Wenn doch nur einmal so richtig viel Geld da wäre, wäre man doch auch selbst viel mehr wert. Als Peggy daher die Nachbarn beim Feiern mit Pralinen und Champagner beobachtet, entwickelt sie eine fixe Idee. Wer sich derart freut, muss einfach den Lotto-Jackpot geknackt haben. Bei Peggy fallen alle Hemmungen, dann ist der Nachbar auf einmal tot. Und Peggy lag mit ihrer Vermutung auch noch völlig daneben.

Sascha Arango (Buch) und Andreas Kleinert (Regie) erzählen ein Psycho-Krimi-Märchen, das sich auf Peggy fokussiert, deren Credo lautet: „Ich war noch nie wichtig“. Peggy hat sich so weit in die Opferrolle hineinbugsiert, dass sie überhaupt nicht merkt, dass alle anderen um sie herum längst weitergezogen sind. Borowski (Axel Milberg) und seiner neuen, toughen Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) bleibt die Aufgabe, Peggy wachzurütteln. Sie blickt auf ein Leben voller Neid und Selbstmitleid.