Bloß nicht auf den Kollegen warten, gleich rein ins Bürohochhaus, bevor der verdächtige Schatten am Fenster wieder verschwunden ist. Man ahnt es schon, das kann nicht gut gehen, und Minuten später liegt Kommissarin Anna Janneke (Margarita Broich) auch schon auf dem Boden eines Fahrstuhls, eine hässlich blutende Wunde am Hinterkopf. Paul Brix (Wolfram Koch) wird im Fall „Der Turm“ (ARD, Mittwoch, 26. Dezember, 20.15 Uhr) den Tod eines jungen Mädchens allein ermitteln müssen.

Jenny Traubners Leiche liegt vor dem Frankfurter Bürohochhaus, das während der „Tatort“-Folge mit raunendem Unterton „der Turm“ genannt wird. Das klingt nicht nur kafkaesk, das ist auch so inszeniert (Buch und Regie: Lars Henning). Finanztransaktionen, maximal undurchsichtig, werden dort irgendwie getätigt, die geheimnisvollen Turbokapitalisten werden dabei von Nerds wie Bijan Merzadi (Rauand Taleb) und Juristinnen mit Namen Dr. Rothmann (wunderbar eisig: Katja Flint) unterstützt, alle stehen unter enormem Druck, es fallen Sätze wie: „Irgendwann kann man nicht mehr aussteigen“. Auf einer der „High-Class-Sex-Parties“, die in diesem Milieu gefeiert werden, scheint Jenny ums Leben gekommen zu sein.

Diese Zutaten reichen Brix, um eine Verschwörung zu wittern und in Dirty-Harry-Manier loszurennen. Auf der Strecke bleibt sein Kollege Jonathan (Rouven Israel), der ganz altmodisch an Polizeiarbeit glaubt, die sich an rechtsstaatlichen Regeln orientiert. Was heißt: Man bricht nicht irgendwo ein, manipuliert Zeugen oder lässt die krankgeschriebene Kollegin mitermitteln. Völlig umsonst übrigens, aber daran ist selbstredend der Filz zwischen internationalem Turbokapital und Staatsanwaltschaft schuld. Eine Folge, wie gemeißelt für Verschwörungstheoretiker.