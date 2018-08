Der Nonsense in diesem "Tatort" dürfte nicht allen „Tatort“-Freunden gefallen. (Tobias Hase/dpa)

Das „Tatort“-Team aus Weimar ist quasi die ostdeutsche Antwort auf die Münsteraner Kollegen. Wenn in Westfalen Klamauk-Alarm herrscht, dann machen es sich Nora Tschirner und Christian Ulmen als Kommissar-Ehepaar Dorn und Lessing in einem Thüringen bequem, das ein paar Millimeter neben der Realität gebaut ist. Ihre Fälle sind mit viel Schnoddrigkeit gefüllte Persiflagen; jede Figur ein wandelndes Dauerzwinkern, der Soundtrack zitiert Schlager und Schmonze-Soul à la Barry White.

Dieses Mal bekommen es die beiden in „Die robuste Roswita“ (ARD, 20.15 Uhr) mit dem Mord am Chef der „Thüringer Kloß-Welt“ zu tun. Christoph Hassenzahl ist getötet und dann im Kartoffel-Häksler entsorgt worden. Seine seit sieben Jahren verschollene Ehefrau Roswita (Milena Dreissig), Erfinderin des Instant-Produkts „Soß-Kloß“ und Namensgeberin der titelgebenden Kartoffelsorte, taucht fast zeitgleich wieder auf.

Angeblich hat sie die ganze Zeit unter Gedächtnisverlust gelitten, an einer Raststätte in Stadtroda als Klofrau gearbeitet und ihren Kollegen Roland Schnecke (Nicki von Tempelhoff) geheiratet. Nun ist das Gedächtnis simsalabim wieder da und dazu noch das Erbe – wenn das nicht verdächtig macht. Aber Murmel Clausen und Andreas Pflüger fahren in ihrem Drehbuch weitere Verdächtige auf: eine enttäuschte Geliebte (Christina Große), einen von Hassenzahl gelinkten Kartoffelbauern (Jörn Hentschel) und die eiskalte Disponentin (Anne Schäfer) einer Discounterkette.

Das dürfte nicht allen „Tatort“-Freunden gefallen; der stetig wachsenden Fangemeinde von Dorn und Lessing aber allemal.