„Ein Tag wie jeder andere“ verzichtet auf alles, was den „Tatort“ oft überfrachtet. (Tobias Hase/dpa)

Es gibt „Tatorte“, die plätschern so dahin. Die erlauben es, mal kurz Knabbernachschub aufs Sofa zu holen oder ein Bier aus dem Kühlschrank, ohne viel zu verpassen. „Ein Tag wie jeder andere“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr), der neue Film aus Franken, ist anders. Die Kommissare Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) werden ins Gericht gerufen. Mitten in einer Verhandlung hatte einer der Anwälte, Thomas Peters (Thorsten Merten), eine Waffe gezogen und den Richter per Kopfschuss hingerichtet.

Vorher, berichten Zeugen, habe er auf die Uhr gesehen. Erster Mord: punkt 14 Uhr. Mord zwei lässt nicht lange auf sich warten. Anwalt Peters erschießt eine Laborantin, wieder wartete er geduldig bis zur vollen Stunde. Warum? Was haben die Opfer miteinander zu tun? Und vor allem: Wer könnte der Nächste sein?

Wettlauf gegen die Zeit

Die Kommissare kennen den Täter, aber nicht sein Motiv. Erst nach und nach erfahren sie, warum der so unauffällige Anwalt plötzlich zum Mörder wurde. Tempotechnisch macht dieser „Tatort“ ziemlich viel richtig. Der Zuschauer kann miträtseln, ohne den Ermittlern meilenweit voraus zu sein, manche Wendungen werden ihn dennoch überraschen; der Wettlauf-gegen-die-Zeit-Rahmen tut sein Übriges. Vor allem aber ist Sebastian Marka (Regie und Schnitt) und Erol Yesilkaya (Drehbuch) ein Krimi gelungen, der dankenswerterweise auf alles verzichtet, was den „Tatort“ oft überfrachtet.

„Ein Tag wie jeder andere“ verhandelt keine Weltpolitik, er sendet keine sozialkritische Botschaft, er wird nicht zur Bühne für das mäßig spannende Gekabbel eines demonstrativ ungleichen Ermittlergespanns. Stattdessen konzentriert er sich ganz auf die menschliche Tragödie hinter dem Fall – und zeigt: Mehr braucht es nicht für 90 spannende Minuten. Nettes Schmankerl: Einige der Szenen spielen im vollbesetzten Bayreuther Richard-Wagner-Festspielhaus. Das Filmteam des Bayrischen Rundfunks ist erst das vierte, das die Erlaubnis erhielt, in den heiligen Hallen zu drehen.