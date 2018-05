Dresdner Kommissarinnen solide: An den Leistungen von Alwara Höfels (links) und Karin Hanczewski (rechts) hat unsere Autorin nichts auszusetzen. (MDR/dpa)

Wie bei einem Werder-Spiel sitzen beim "Tatort" die besseren Trainer beziehungsweise Regisseure und Drehbuchautoren auf den billigen Plätzen. Bei aller Mäkelei ist unbestritten, dass es alles andere als leicht ist, einen bestenfalls aktuellen, vielsagenden und nachvollziehbaren Fall in 90 Minuten ansehnlich zu erzählen.

Insofern ist "Wer jetzt allein ist" (Pfingstmontag, 20.15 Uhr, ARD) von Erol Yesilkaya (Buch), Theresa von Eltz (Regie) und dem MDR als gelungen zu bewerten – mit kleinen Abstrichen. Das Dresdener Trio – Hennie Sieland (dargestellt von Alwara Höfels, die zum letzten Mal ermittelt), Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und ihr Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) – sucht nach dem Mörder einer jungen Frau, die erdrosselt worden ist.

Das Opfer war als "Birdy" auf Online-Dating-Seiten im Internet unterwegs, wo sie sich den Zorn einer ganzen Gruppe von Männern zugezogen hat, die sich nicht von ungefähr die "Vogeljäger" nennen. Einer unter ihnen ist bei der Jagd zu weit gegangen. So weit, so gut, so übersichtlich, vielleicht im wahren Leben denkbar.

Auf den billigen Plätzen

Anders sieht es aus, und das ist Abstrich Nummer 1, als die Kommissarinnen buchstäblich zu Lockvögeln werden, die Hauptverdächtigen nach Hause begleiten und sich eine von ihnen auf eine Affäre mit einem der Verdächtigen einlässt. Man ahnt, dass daraus nicht die große Liebe werden wird. Dafür ist Schnabels Babysitter-Dienst am halbwüchsigen Sohn seiner Kollegin Groniak der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und als drollige Abschweifung gelungen.

An den Leistungen von Höfels, Hanczewski und vor allem Brambach ist nichts auszusetzen. Anerkennung verdient auch Aleksandar Jovanovic. Er ist zwar dazu verdammt, eines der einsamen Herzen so darzustellen, als entstammte es aus dem RTL-Müll "Schwiegertochter gesucht" (Abstrich 2), kann jedoch auch auf den billigen Plätzen überzeugen.