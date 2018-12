Ein "Tatort" in düsterer und gespenstischer Atmosphäre: Das erwartet die Zuschauer am Sonntagabend, 23. Dezember, in der ARD. (dpa)

Wenn es beabsichtigt ist, dass sich ein „Tatort“ irgendwo im Hinterkopf seiner Zuschauer festsetzt, hat der SWR ganze Arbeit geleistet. Die Episode mit dem Titel „Damian“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) ist verwirrend, verstörend und rätselhaft. Entsprechend vergisst man diese Folge aus dem Schwarzwald nicht so schnell, zumal der Ausgangspunkt der Ermittlungen gleich mehrere Morde sind. Ein Paar, ein Tennislehrer und seine Schülerin, wurde erschossen, es tauchen Hinweise auf einen Mord in der Vergangenheit auf, der Parallelen aufweist. Irgendwer verbrennt in einer Hütte. Brandbeschleuniger wird gefunden.

Die aufsehenerregenden Tötungsdelikte, um die eine Reihe auffälliger Figuren arrangiert sind, wie der Student Damian, stehen im Kontrast zu den ermittelnden Kommissaren: Eva Löbau als Franziska Tobler glänzt einmal mehr in ihrer spektakulär unspektakulären Rolle. Dieses Mal steht ihr Luka Weber (Carlo Ljubek) zur Seite. Ein ähnlich handfester Charakter, ihm haben Stefan Schaller (Buch und Regie) und Lars Hubrich (Buch) nur ein Quäntchen zu viel Schimanski mit ins fiktive Leben gegeben: Weber setzt sich gerne über Vorschriften hinweg.

Nicht ganz schlau wird man aus der Funktion von Meike Richter (Nora Waldstätten), die als überzeichnete Bürokratin „von der polizeilichen Beratergruppe“ im Kommissariat aufschlägt. Etwas enttäuschend ist auch der letztlich doch etwas billige Trick, der als Begründung herhalten muss, warum die übermüdeten Kommissare nicht schneller aus ihren Ermittlungen klug geworden sind. Es sind die Darsteller, die die Episode über solche kleinen Ungereimtheiten und Verirrungen hinwegtragen: neben den Hauptfiguren vor allem Thomas Prenn als Damian, Steffi Kühnert als Vorgesetzte der Ermittler und Johann von Bülow als einer der Hauptverdächtigen.