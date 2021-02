So fröhlich geht es selten zu bei den Ermittlungen zu dem Mordfall in "Heile Welt". Vor allem Martina Böhnisch (Anna Schudt) hat wenig zu lachen. (Martin Menke / WDR / dpa)

Eine Verhaftung gerät im „Tatort“ aus Dortmund zum Trigger für soziale Unruhen. Dabei ist das Ganze eigentlich ein Routineeinsatz, allerdings in einer sozialen Brennpunkt-Siedlung. Kommissarin Martina Böhnisch (Anna Schudt) will den Drogendealer Hakim Khaled (Shadi Eck) festnehmen, der verdächtigt wird, seine Nachbarin ermordet zu haben. Khaled beschimpft Böhnisch, wehrt sich, die Kommissarin packt ihn etwas härter an.

Tatort aus Dortmund: Über Hetze und Fake-News

Pech für sie, dass jemand die Szene mit seinem Handy filmt und gleich ins Internet kippt. Und auf einmal ist Martina Böhnisch Mittelpunkt mehrerer Shitstorms. Die rechte Szene feiert sie als Heldin, die linke verurteilt sie als „Nazi-Polizistin“ – schwarz Vermummte verprügeln sie, die islamistische Szene hetzt. Erste Lokalpolitiker wenden sich medienwirksam gegen „Polizeigewalt“. Das Misstrauen und der Hass, in einer in konträre Gruppeninteressen zerfallenen (Stadt-)Gesellschaft mühsam unterm Deckel gehalten, kochen über. Weil in der allzeit bereiten digitalen Schreihals-Community immer alle sofort und genau wissen, was wahr und falsch ist. Auch, wenn sie nichts wissen.

Der Flächenbrand, der so entstehen kann, steht im Mittelpunkt von „Heile Welt“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr). In Dortmund-Scharnhorst tobt ein Mob wie in den dystopischen „The Purge“-Thrillern. Wer Marie Slomka umgebracht hat, gerät zur Nebenhandlung in diesem sehr intensiven Sonntagabendkrimi. Das liegt zum großen Teil an Anna Schudt, die ihre Martina Böhnisch zu einer der vielschichtigsten Kommissarinnen der Reihe ausgebaut hat. Sie changiert zwischen Wut, Verletzlichkeit, Ratlosigkeit. Genauso überzeugend ist Stefanie Reinsperger als Rosa Herzog, neu im Team und klug inszeniert als diejenige, die sich auf keiner Seite verortet und daher die richtigen Fragen stellt. Jörg Hartmann als Peter Faber darf sich einmal mehr in sozialen Abstiegsfantasien verlieren, auch das fügt sich ins Gesamtbild. „Je mehr die Leute sehen, desto blinder werden sie“, sagt er an einer Stelle.