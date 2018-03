Der Schauspieler Dietmar Bär schlüpft auch im neuen Kölner „Tatort“ in die Rolle des Kommissars Freddy Schenk. (dpa)

Seit 1997 bilden Max Ballauf (dargestellt von Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ein fiktionales Ermittlergespann – mit Erfolg. Der WDR hält an den beiden Kommissaren fest, die Schauspieler am "Tatort" und die Zuschauer sozusagen an beiden: Der Kölner "Tatort" gehört zu den beliebtesten überhaupt, in jüngster Zeit sahen durchschnittlich rund zehn Millionen Zuschauer zu.

Auch die 72. Episode mit dem Titel "Mitgehangen" (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) bringt alles mit, was ein "Tatort" von Kölner Format braucht: Die Kommissare zeigen Charakter, kommen sich fachlich ins Gehege, jedoch nicht in einem Ausmaß, das den Kriminalfall überschattet. Er dreht sich um einen Autonarr, der erschossen im Kofferraum eines Wagens gefunden wird, das in einem Baggersee versenkt worden ist.

Die Kölner Kripo stellt zügig fest, dass der Tote nicht die reinste Weste und den besten Ruf hatte. Die Spur führt zu seinem Arbeitsplatz, einem Reifenhandel, und diverse Mitglieder der Inhaberfamilie sowie Arbeitskollegen machen sich verdächtig. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen, Alibis platzen. Das Buch stammt von Johannes Rotter, Regie führte Sebastian Ko, für die Kameraarbeit zeichnete Kay Gauditz verantwortlich; keiner der Herren gibt Anlass zur Klage.

Beim neuen Kollegen (Norbert Jütte alias Roland Riebling) im Kommissariat ist ein bisschen dick aufgetragen worden: Er übererfüllt das Klischee eines bequemen Staatsdieners. Sei's drum, "Mitgehangen" ist ein klassischer "Tatort" der Machart Whodunit (Wer hat es getan?), der reibungslos funktioniert. Es gibt eine Reihe beklemmender Szenen in einer Justizvollzugsanstalt und eine Reihe besonders gut besetzer Rollen, darunter Moritz Grove als verdächtiger Familienvater. Auch die Musik verdient Lob.