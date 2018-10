Vier sind einer zu viel

Tatort-Kritik: „Tod und Spiele“

Patrick Reichelt

In „Tod und Spiele“ muss das Dortmunder „Tatort“-Team in der Kampfsportszene ermitteln. Leider verstrickt sich die Geschichte in zu viele Einzelheiten, einzig die Gruppendynamik ist ein Lichtblick.