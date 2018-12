Es geht um Opfer und Täter und die Frage, ob beide wirklich so leicht voneinander zu unterscheiden sind. (Tobias Hase/dpa)

Als Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) in einer der ersten Szenen den Toten begutachtet, hat sie schon sieben Mal „Guten Morgen“ gesagt. Zuerst ist also alles wie immer in Ludwigshafen: Man kennt sich in der beschaulichen Stadt am Rhein, es wird gemütlich auf Pfälzisch gefachsimpelt und sehr viel Kaffee getrunken. Bis dann plötzlich gar nichts mehr gut ist.

Der Ermordete war Psychiater und auf Traumata spezialisiert. Zu seinen Patienten zählten zivile Kriegsopfer, aber auch Soldaten. Schließlich ist die amerikanische Air Base Ramstein nur wenige Kilometer entfernt. Und auf einmal geht es um sehr viel: um Opfer und Täter und die Frage, ob beide wirklich so leicht voneinander zu unterscheiden sind. Um Drohnen als Kriegswaffen, um Schuld und Unschuld. Große Themen, die das 90-Minuten-Filmchen so gnadenlos überfrachten, wie es oft der Fall ist, wenn der Tatort seine Zuschauer nicht nur unterhalten, sondern ihnen unbedingt auch eine Botschaft mit auf den Weg geben will.

„Vom Himmel hoch“ (Buch und Regie: Tom Bohn) will ein Lehrstück sein über die Verlierer moderner Kriegsführung, will beide Seiten zu Wort kommen lassen. Das Ergebnis sind holzschnittartige Figuren, die viel zu aufgeräumt ihr inneres Chaos skizzieren. „Vor Ihnen steht eine Massenmörderin, Frau Kommissarin. Frauen, Männer, Kinder, etwa 300 Tote insgesamt. Sie dürfen mich jetzt also gern verhaften“, sagt die schwer traumatisierte Soldatin Heather Miller (trotz teils schwacher Texte stark: Lena Drieschner) zu Odenthals Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter). Der SWR hat den Fall als „Politthriller“ angekündigt. Etwas weniger Ambition hätte gut getan.