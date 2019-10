Reto Flückiger und Fabian Krüger (M) als Frédéric Roux in einer Szene der Tatort-Episode "Der Elefant im Raum". (Daniel Winkler)

Ehrlich gesagt erwartet man von den „Tatort“-Episoden aus Luzern nicht allzu viel. Das mag an seiner Heimat liegen: Luzern, malerisch am Vierwaldstättersee gelegen, gehört zu den schönsten Städten der Schweiz und macht nicht gerade durch Mord und Totschlag von sich reden. Die Schweizer handeln, sofern man verallgemeinern darf, wohl überlegt, Gefühlsausbrüche liegen ihnen eher fern. So ist auch die Figur von Kommissar Reto Flückiger (Stefan Gubser) angelegt, mit einer gewissen Betulichkeitsgarantie. An seiner Seite: Delia Mayer als Liz Ritschard, ebenfalls eher unauffällig.

Aber in der letzten Luzerner Episode mit dem Titel „Elefant im Raum“ (Drehbuch: Felix Benesch und Mats Frey) dreht der Kommissar noch einmal richtig auf, vergreift sich an einem Verdächtigen und schmeißt Mobiliar durch den Verhörraum. Die Folge entwickelt ein für Luzerner „Tatorte“ hohes Tempo und bietet diverse Motive an. Regisseur Tom Gerber hat die Episode solide umgesetzt und in überwiegend düsteres Licht getaucht.

Ein Anschlag und zwei Tote

„Elefant im Raum“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) dreht sich um den Anschlag während eines Fests auf einem Schiff, bei dem zwei Menschen zu Tode kommen, darunter ein politischer Gegenspieler des Gastgebers. Dessen Sohn verantwortet dubiose Rüstungsgeschäfte. Nicht nur Vater und Sohn geraten ins Fadenkreuz der Ermittlungen, sondern auch zwielichtige Journalisten. Schließlich taucht überdies ein Bekennervideo auf, das auf ein politisches Motiv schließen lässt.

Grundsätzlich lässt sich nicht viel gegen die Episode sagen. Etwas weniger wäre mehr gewesen, weniger Themen (Kapitalismuskritik und Rüstungsindustrie und moderne Medien), weniger Klischees, weniger bemühte Tabubrüche im bislang recht braven Ermittlerteam. Dennoch wurde Flückiger und Ritschard ein würdiger Abgang ermöglicht. Der Schweizer „Tatort“ wird fortan in Zürich gedreht, mit den Ermittlerinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott, alias Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler. Die erste Folge wird im nächsten Jahr zu sehen sein.