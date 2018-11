Showdown zu einer Kino-Revolution im Namen der Nase? Thomas Gottschalk (links) und Mike Krüger im Juni 1983 bei Dreharbeiten zum deutschen Action-Blockbuster "Die Supernasen". (Istvan Bajzat)

Zum Italian Film Festival in Berlin wurde am Donnerstagabend Terence Hill erwartet, der sein jüngstes Werk auf gut Deutsch anpreisen kann, weil er Teile seiner Kindheit in Lommatzsch (bei Meißen bei Dresden) zugebracht hat. Weil der 79-jährige Haudruff-Mime seit einiger Zeit ohne seinen 2016 verstorbenen Sparringspartner Bud Spencer auskommen muss, klingt der Titel seines neuen Films zwar ziemlich vertraut und doch merkwürdig reduziert: „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“.

Das waren Zeiten, als man noch gemeinsame Sache machte! Vor allem für jene fantasiebegabten Freaks, die den Filmen deutsche Namen verpassten. Hierzulande hießen schlagfertige Kooperationen des vielgliedrigen Duos „Die rechte und die linke Hand des Teufels“, „Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“, „Zwei Asse wie Pech und Schwefel trumpfen außer Rand und Band bärenstark auf“ (oder so ähnlich) und – apropos Faust – „Vier Fäuste für ein Halleluja“ und „Vier Fäuste gegen Rio“.

Klarer Fall: Hill braucht einen neuen Partner. Dabei sollte man unkonventionelle Lösungen nicht scheuen, wenn sie nur für spektakuläre Filmtitel gut sind. Erfolgsträchtig wären Werke wie „Vier Superfäuste tanken bleifrei“ oder „Noch so'n Spruch – doppelter Nasenbruch“. Dafür müssten Charakterdarsteller wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger nur noch mannhaft unter sich ausmachen, wer Terence Hill zur Seite steht.