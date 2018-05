Mit symbolischen Sichtachsen und staunenswerten Symmetrien zuhauf warteten vier ivorische Tänzer auf, die im Rahmen des steptext-dance-Austauschprojekts „The Choreonauts“ beim Festival "Africtions" gastierten. An gleich zwei Abenden stellten die Choreografinnen Nadia Beugré (Elfenbeinküste) und Renate Graziadei (Berlin) in einer deutsch-afrikanischen Tandemproduktion unter dem Leitwort "Sans Titre / Chaotic Order – A Blink of an Eye" zwei Arbeiten vor, die jeweils kaum länger als 20 Minuten sind – und doch auf eine energetische, wenn nicht gar explosive Essenz zielen, wie es auf dem Programmzettel heißt. Sehr gut besucht ist das Kleine Haus des Theaters Bremen bei diesem tänzerischen Kulturtransfer, der ein ums andere Mal Strukturprobleme vorführt, die in Europa kaum weniger Gültigkeit und Dringlichkeit beanspruchen dürfen als in Afrika.

Dafür steht besonders das Stück "Sans Titre", das Tanz als ästhetisches Mittel der Selbstbehauptung ergründen will – und dabei nicht vor martialischen Bildern zurückschreckt. Djedje Eric Gbadié, Jean-Luc Okou, Elo Hortence N'Da und Binta Tebla Yvonne N'Da rangeln und raufen mal kindlich, mal riskant, mal auf Autopilot, mal als Zweckbündnis. Beugré hat für die Choreografie das Gespräch mit Heranwachsenden in Abidjan gesucht, um Bildungsmisere und Gewaltformen ein Quantum Hoffnung abzutrotzen. Für "Chaotic Order – A Blink of an Eye" wiederum lässt die Österreicherin Graziadei in ansprechenden Miniaturen von den Tänzern den schmalen Grat zwischen Ordnung und Chaos inspizieren.

Spannung verheißen auch weitere Programmpunkte der diesjährigen "Africtions"-Ausgabe. So beschreitet "Dans la peau de l'autre", ein choreografisches Rechercheprojekt von Kossi Sébastien Aholou-Wokawui und Tomas Bünger, einen Weg, der Xenophobie im Idealfall konterkarieren kann: Mit Annäherung, Mimesis und Empathie schlüpfen die beiden Tänzer und Choreografen probehalber in die Haut eines als fremd vorgestellten Gegenübers. Die Produktion ist an diesem Donnerstag um 20 Uhr in der Schwankhalle zu sehen. Am gleichen Ort wird am Sonnabend und Sonntag (jeweils um 20 Uhr) das Programm "In-Between" / "Digging in the Night" vor, das ebenfalls auf "The Choreonauts" zurückgeht.

Am 30. und 31. Mai zeigen Helge Letonja (Bremen) und Gregory Magoma (Johannesburg) im Theater am Leibnizplatz das bewährte Stück "Out of Joint".