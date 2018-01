Die "bremenweit bekannteste Coverband" The Fairies hat am Freitag im Lagerhaus gespielt. An diesem Samstag folgt der zweite Auftritt. (Alexandra Knief)

Auf Ticketplattformen im Internet werden sie liebevoll als "bremenweit bekannte Beatles-Coverband" angepriesen. Genau genommen ist das eine doppelte Untertreibung, denn zum einen kennt man The Fairies nach mehr als 15 Jahren Bandgeschichte auch über die Grenzen Bremens hinaus, zum anderen covert die Band aus Bremen und Berlin nicht einfach, was die Beatles einst spielten, sie bringen die Songs der Fab Four in eine zeitgemäße Form. Das stellten sie auch am Freitag im gut gefüllten Lagerhaus unter Beweis, wo sie ihr brandneues Programm „It’s Gonna Be Alright“ (Alles wird gut) präsentierten. Musikalisch kamen die Besucher hierbei in den Genuss einer Songauswahl mit einem Schwerpunkt auf den Liedern des sogenannten "White Album" (1968) der Beatles. Den Einstieg machten die Fairies mit ihrer Version von John Lennons und Paul McCartneys "Revolution", gefolgt von Songs wie "Dear Prudence" oder "Cry Baby Cry" - oft von Sänger Norbert Krietemeyer eingeleitet durch kleine Alltagsgeschichten vom Essen beim Italiener oder dem letzten Zirkusbesuch.

Aber auch Stücke, die nicht auf dem "White Album" erschienen sind, fanden ihren Weg auf die Bühne. Darunter Lieder wie "Dig A Pony" der Beatles, die man sonst eher selten hört, und Klassiker wie "Hey Jude", auf die das Publikum bei jedem Cover-Konzert nur wartet und nicht müde wird, das "na na na na" laut mitzusingen. Mit "Come Together" und einer überaus rockigen Version von "While My Guitar Gently Weeps" ließen The Fairies den Abend langsam zu Ende gehen. Zum Abschied gab es noch ein leises "Good Night".

Authentisch bleiben und sich selbst nicht so ernst nehmen – das ist aus Sicht der Fairies die Botschaft des "White Album". Und diesem Motto sind die fünf Musiker definitiv treu geblieben.

Am Sonnabend, 20. Januar, 20 Uhr geben The Fairies ein weiteres Konzert im Lagerhaus.