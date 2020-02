Neu im Kino

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„The Gentlemen“- Eine coole Gangsterkomödie

Philip Dethlefs

Guy Ritchie knüpft mit seinem neuen Film „The Gentlemen“ an alte Erfolge wie „Bube Dame oder König Gras“ an. In dem Steifen versucht ein Oxford-Absolvent sein Marihuana-Imperium zu verkaufen.