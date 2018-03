Unter all den bizarren Werken des Filmemachers David Lynch („Blue Velvet“, „Mulholland Drive“) ist dieses aus dem Jahr 1999 in gewisser Hinsicht das bizarrste, weil es alle Erwartungshaltungen des Publikums in Sachen Unheimlichkeit und Perversion konsequent unterläuft. „The Straight Story“ erzählt nach einer wahren Begebenheit die denkwürdige Geschichte des Rentners ­Alvin Straight, der seinen Bruder Lyle besuchen will, nachdem dieser einen Schlaganfall hat. Zehn Jahre nach der letzten ­Begegnung, die im Streit endete, macht sich der ­Mittsiebziger auf den Weg von Iowa nach Wisconsin – mangels Führerschein auf einem Aufsitz-Rasenmäher. Lynch kultiviert in diesem speziellen Roadmovie eine Entdeckung der Langsamkeit, die mit einer berückenden Ästhetik einhergeht. Für Cineasten mit Entschleunigungsbedürfnis.