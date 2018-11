Die Frage, wie Theater in Deutschland funktioniert, kann Linnea George-Kupfer sich immer noch nicht beantworten. (Frank Thomas Koch)

Von der strahlenden Sonne, die über den Dächern der Altbauten im Steintor steht, ist im Theater 62 nichts zu spüren. Grelle Lichtkegel fallen auf die Bühne, dankbar aufgenommen von dem fensterlosen Raum. Es ist Sonnabendmittag, kurz nach halb eins, und rechts in der Ecke der Bühne sitzt Linnea George-Kupfer auf einem Stuhl; ein Laptop neben, fünf leere Stühle in einem flachen Halbkreis vor ihr. Sie wartet, dass die Schauspieler aus der Pause zurückkehren. Es ist die zweite Probe für das szenische Lesen des Stücks „Proof“ aus der englischsprachigen Reihe „Cake & Conflict“, die George-Kupfer ins Leben gerufen hat.

Die 40-Jährige ist vor vier Jahren mit ihrer Familie aus San Francisco nach Bremen gekommen. „Wie funktioniert Theater in Deutschland?“, diese Frage stellt sie sich seitdem. Wirklich beantworten könne sie das aber immer noch nicht. Die Schauspielerin und Regisseurin sucht noch ihren Platz, doch ihr Ziel steht fest: Sie möchte englischsprachiges Theater in Bremen etablieren. Bis auf einzelne Aufführungen gibt es dafür kein Haus in der Stadt.

Drei Männer und zwei Frauen kommen plaudernd den Gang zwischen den Stuhlreihen vor der Bühne entlang und legen ihre Jacken und Taschen dort ab, wo sonst die Zuschauer sitzen. Es sind Laien, englische und deutsche Muttersprachler, die in ihrer Freizeit schauspielern. Sie rücken ihre Stühle zurecht und schlagen ihre Ordner auf. George-Kupfer sitzt mitten im Scheinwerferlicht. Mit ihren blonden Locken und ihrem roten Kleid ist sie ein Farbtupfer in dem schwarzen Raum. Ihre Beine, übereinandergeschlagen, stecken in einer Schicht aus bunter Leggings, grauen Stulpen und Stiefeln. Sie beißt von einem Cracker ab und fragt in die Runde, wie sich jeder mit seiner Figur fühlt.

Nach einer kurzen Diskussion beginnt der Erzähler, den Text zur aktuellen Szene zu lesen. George-Kupfer legt den Kopf zur Seite, hört den Schauspielern zu, beobachtet ihre Gestik und knuspert immer wieder gedankenversunken an ihren Crackern. Ab und zu lächelt sie, beugt sich zu ihrem Laptop, notiert etwas oder wiegt nach vorne und hinten, so als wolle sie mit dem ganzen Körper ihre Zustimmung demonstrieren. Sie ist wohl das, was man eine wohlwollende und kumpelhafte Lehrerin nennen würde.

Linnea George-Kupfer steht auf der Bühne, seit sie zehn Jahre alt ist. Damals spielte sie in Musicals und entdeckte nach und nach ihre Liebe zum Schauspiel. Ihre Eltern, beide Orchestermusiker, wollten, dass ihre Tochter professionell Geige spielt. Doch es zog sie zum Theater, sie machte ihre Ausbildung an der University of Illinois, schauspielerte anschließend und inszenierte Musicals, Theater- und Tanzstücke.

Bei „Cake & Conflict“ führt George-Kupfer Regie, nimmt aber vor allem die Rolle einer Lehrerin ein. Während der Probe unterbricht sie zwischen den Szenen, lobt, gibt Tipps zu Tempo und Lautstärke oder macht Vorschläge zum Spiel mit dem Publikum. Sie stellt Fragen zum Inhalt, interpretiert mit ihren Schülern die Emotionen der Charaktere. Sie ist locker, macht Witze. Die Arbeit bringt ihr sichtlich Spaß, doch das szenische Lesen, das „staged reading“, wie Linnea George-Kupfer es nennt, ist vor allem ein Weg, englisches Theater ohne Geld zu machen. „Ich habe kein Haus und kein Ensemble. Ich bin kein Theater“, sagt sie. Obwohl sie gern eins wär.

Sie braucht Partner

„Mein Mann sagt, ich sei wie eine Maus, die immerzu strampelt, damit die Sahne zu Butter wird und ich stehen kann“, sagt George-Kupfer. Sie reizt alle Chancen aus, probiert alles, was geht. Als sie gerade nach Bremen gekommen war, begann sie einen englischen Podcast, machte eine Ausbildung zur Yogalehrerin, gab mehrere Workshops beim Improvisationstheater AMS!, lud einmal im Monat Leute zu sich nach Hause ein, um englische Stücke zu lesen. „Ich habe anfangs an viele Türen geklopft. Manche gehen auf und manche nicht.“ Als trotzdem kein Engagement folgte, entschloss sich die Amerikanerin, ihre eigene Produzentin zu werden. „Ich sagte mir, ich muss mein eigenes Theater bauen, ich will nicht nur zu Hause Mutti sein.“ Ab da begann ihr Kampf, wie sie sagt, denn niemand hatte auf sie gewartet. Sie vermarktet sich selbst, legt eine Website unter „Bremen English Theatre“ an. Einen Namen für ihr Haus hat sie also schon, nur ein Haus fehlt ihr noch.

Im vergangenen Jahr suchte sie sich einen Regisseur und brachte das One-Woman-Stück „Grounded“ über eine Kampfpilotin im AMS! auf die Bühne. „Ich wollte zeigen, was mich als Schauspielerin ausmacht.“ Mit Erfolg. Die Aufführungen waren gut besucht, Bremer Medien berichteten, und auch die Verantwortlichen der Bremer Shakespeare Company sind aufmerksam geworden. Das ist, was sie braucht: Partner. Und auch, wenn ihr „Cake & Conflict“ am Herzen liegt, möchte sie lieber selbst auf der Bühne stehen. Allerdings nicht alleine. „Ich will mit anderen professionellen Leuten arbeiten, loslassen können und nicht mehr die Lehrerin sein.“

Im Januar und Februar finden mehrere Lesungen von „Cake & Conflict“ in der Shakespeare Company statt, und im Mai steht George-Kupfer im gleichen Haus für das schottische Musical „Midsummer“ auf der Bühne. „Es hat jetzt ein Galopp“, beschreibt George-Kupfer das Tempo, mit dem neue Möglichkeiten aufpoppen.

Die Bremer Shakespeare Company sei der perfekte Partner für sie. Annette Ruppelt von der Company bestätigt das. „Wir als Shakespeare Company sind prädestiniert für englisches Theater.“ Nach dem Erfolg von „Grounded“ sei es der richtige Schritt, englische Stücke mit einer größeren Platzzahl anzubieten. Auch George-Kupfer glaubt daran. Trotzdem will sie ihre Website erst einmal in „Bremen English Productions“ umbenennen. Noch ist sie kein Theater.