Herr von Düffel, am Theater Bremen hatte am Sonntag „Der Schimmelreiter“ nach Theodor Storms Novelle in einer Bühnenbearbeitung Premiere, die von Ihnen stammt. Was qualifiziert diesen apokalyptischen Stoff als zeitgenössisches Stück?

John von Düffel: Zunächst mal ist „Der Schimmelreiter“ ein Klassiker über das Verhältnis von Mensch und Natur. Das ist ein fundamentales Thema, das heute eine hohe Brisanz hat, weil kein vernünftiger Zeitgenosse ignorieren kann, dass wir in Sachen Klimawandel jetzt handeln müssen, sonst ist es ein für alle Mal zu spät. Aber mit diesem zeitgenössischen Aspekt ist das Thema nicht erschöpft, es reicht weit zurück in die Vergangenheit und weist voraus in die Zukunft. In meiner Bearbeitung versuche ich daher, unsere heutigen Fragen in dem Stoff aufzusuchen, aber der Sprache und Welt von Theodor Storm ihre Weisheit und Wucht nicht zu nehmen.

Die Frage, die der Stoff stellt, lautet: Wie gehen wir um mit der Natur? Sollen wir sie uns immer weiter unterwerfen, wie der Schimmelreiter Hauke Haien, der mit seinen neuartigen Deichen und seiner Idee der Landgewinnung für den technischen Fortschritt steht? Oder soll man sich der Natur unterordnen, wie die Dorfgemeinschaft im Bann von Tradition und Trägheit es tut? Naturwissenschaftliches und magisches Denken prallen aufeinander. Und keine dieser Positionen ist nur richtig und nur falsch. Das ist das Tragische, vielleicht auch Hoffnungslose. Doch in der Liebe zu Wienke, dem zurückgebliebenen Schimmelreiter-Kind, zeigt sich, dass es in dem ganzen „Höher, Schneller, Weiter“ auch eine Liebe zur Kreatur gibt, etwas Rettendes. Das ist auch für mich die Hoffnung.

„Wir kehren immer zum Wasser zurück“, ist der erste Satz meines Debütromans „Vom Wasser“, und vielleicht ist es der wahrste Satz darin. Ich jedenfalls fühle mich dem Wasser nach wie vor zutiefst verbunden, im Schwimmen wie im Schreiben. Es ist das sinnlichste und poetischste Element. Aber seine Schönheit ist die Kehrseite seiner Gefährlichkeit. Wasser ist das Element des Lebens und des Todes, es verbindet und trennt, ernährt und vernichtet.

Ich empfinde mich als Norddeutscher. Mein Zungenschlag, mein Humor, aber auch meine Liebe zum flachen Land, den weiten Himmeln und großen Wasserflächen kommt daher. Durch die langjährige Theaterarbeit in Oldenburg, Hamburg und Bremen und die vielen Kollegen, mit denen ich weiterhin zusammenarbeite, ist die Verbindung niemals abgerissen. Das gilt auch für Folgen des Formats „Radio-Tatort“, die ich für Radio Bremen geschrieben habe. Dadurch war ich sowohl für Recherche als auch für Gespräche immer wieder dran am Bremer Revier.

Auch „Huckleberry Finn“ ist ja ein Klassiker, eines der meistgelesenen Bücher der USA. Es ist eine Abenteuergeschichte, vor allem aber die Geschichte einer Befreiung: Huck und sein Freund, der Sklave Jim sind auf der Flucht in die freien Nordstaaten. Aber es ist auch eine Theatergeschichte. Denn die gestrandeten Freunde verschlägt es aus Geldnot ans Theater. Insofern ist „Huckleberry Finn“ nicht einfach eine Fortsetzung von „Tom Sawyer“, sondern thematisch und theatral eine Weiterentwicklung.

Ich erlebe das junge Publikum als sehr aufgeschlossen für Theater – Digitalisierung hin oder her. Das Theater hat so elementare spielerische und imaginative Kräfte, dass sie jedes Kind erreichen. Im Grunde geht es in fast allen Geschichten um die einfache Frage: Angst oder Mut? Was das angeht, erzählt „Tom Sawyer“ eine starke Geschichte über den Mut zur Wahrheit und die Bedeutung von Gerechtigkeit.

Es gibt im Grunde zwei große Entwicklungen, zu denen sich Autorinnen und Autoren heute verhalten müssen: die Postdramatik und die sogenannte performative Wende, sprich: die Abkehr von Figur, Situation und Darstellung. Diese Parameter zu befragen ist wichtig und durchaus auch produktiv. Ich glaube aber, dass Spiel und Dialog so ursprünglich und kraftvoll sind, dass sie nicht verschwinden werden.

Je nach Tagesform würde ich mich, glaube ich, immer wieder umentscheiden. Wenn man für eine Geschichte den richtigen Ton gefunden hat, gibt es nichts Schöneres als das Schreiben eines Romans. Wenn man ein vielstimmiges Personal unter den Händen spürt, das man spielerisch aufeinander loslassen möchte, dann ist das Theater die beste aller Kunstwelten.

Zur Person

John von Düffel

1966 in Göttingen geboren, Studium der Germanistik, Volkswirtschaftslehre und Philosophie (Promotion). Derzeit Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin.

