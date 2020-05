Werden die Spielzeiten für diese Saison ganz abgesagt? (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Die Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz sprach sich am Donnerstag dafür aus, die laufende Saison in „bestuhlten Einrichtungen“, sprich insbesondere Theatern, schnellstmöglich offiziell abzubrechen, um den Betroffenen mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate zu gewährleisten. In den meisten Einrichtungen sei es mit Blick auf wirtschaftliche Aspekte fast ausgeschlossen, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen und gleichzeitig Abstandsregelungen einzuhalten, so Emigholz.

Bedingungen für einen Abbruch müssen noch ausgehandelt werden

Auch für die kommende Saison müsse man sich auf neue Formate einstellen, um dies zu gewährleisten. Dazu, ob es einen offiziellen Abbruch geben wird und unter welchen Bedingungen dieser umgesetzt werden soll, soll es in der kommenden Woche Abstimmungen auf Bundes- und Länderebene geben. Ob ein offizieller Abbruch der Theatersaison gleichzeitig die Einstellung des Probenbetriebs und aller anderen Aktivitäten hinter geschlossenem Vorhang bedeute, müsse noch geprüft werden. Die Kulturbehörde betonte jedoch, dass sie eine Aufrechterhaltung dieses Theaterbereichs unter Einhaltung aller Hygienerichtlinien befürworten würde.

Die Mitglieder der Kulturdeputation hatten sich am Donnerstag per Videokonferenz einstimmig für eine Fortsetzung der Unterstützungsmaßnahmen für Kulturschaffende in der Coronavirus-Krise ausgesprochen. Es sei zu erwarten, dass die Krise alle Beteiligten noch eine Weile beschäftigen werde und somit auch weitere Förderungen in den kommenden Monaten notwendig seien. Die Kulturbehörde will nun eine entsprechende Senatsbefassung auf den Weg bringen.