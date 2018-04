Theresa Kronthaler pendelt gerne mal zwischen den Zeiten und den Genres. (Christina Kuhaupt)

Theresa Kronthaler: Naja, seit sie komponiert wurden, ist etwas Zeit vergangen. Das Schöne an den Stücken ist: Wenn man genau in sie hinein hört, merkt man, wie viele Popkomponisten und -arrangeure sich bei ihnen bedient haben. Kalle Kalima an der Gitarre, Oliver Potratz am Bass und ich haben uns deswegen erlaubt, eine Brücke zu schlagen, nach dem Motto: Da klingt ein bisschen Tom Waits durch, den holen wir da mal raus. Alle Musik wirkt dadurch, dass man sie in der Zeit, in der man als Interpret lebt, gestaltet, und sie nicht einfach als Konserve präsentiert. Wenn man die Regeln beherrscht, darf man daher eigentlich damit machen, was man will.

Das ist Musik, die mich sehr geprägt hat. Es gab eine Zeit, in der habe ich viel The Clash und die Sex Pistols gehört, dann Grunge oder Depeche Mode, das hat meine Gefühlswelt als Teenager gespiegelt. Aber ich habe mich auch viel mit Klassik beschäftigt. Je älter ich werde, desto stärker verschwimmen die Grenzen. Musik ist Musik für mich, ich denke nicht in U für Unterhaltung und E für Ernsthaftes...

Wenn man Opern singt wie ich und mit so vielen Regeln konfrontiert ist, durchlebt man, was das angeht, verschiedene Phasen. Es gab schon eine Zeit, da habe ich klassische Musik grundsätzlich eher als tiefgründig und intellektuell angesehen und alles andere war nachgeordnet. Aber eigentlich ist das alles nur eine Frage der Betrachtungsweise und des Zugangs.

Es passt perfekt, weil ich gut mit der Stimme spielen kann, die Grenzen in jede Richtung austarieren kann. Auch die Grenzen des guten Geschmacks.

Wenn man sich dieses Material vornimmt, muss man aufpassen, bei einer Bearbeitung nicht in Kitsch abzurutschen. Ich muss genau überlegen, wann setze ich ein Vibrato ein, wann wirkt das zu pathetisch? Wenn ich die Stimme zu sehr aufmache, kann das bei einigen Liedern beinahe musicalhaft wirken, dann muss ich mich zurücknehmen. Ich habe bei den Studioaufnahmen für die CD „The Living Loving Maid“ viel gelernt. Da musste ich nicht für den Raum singen wie in einem Konzert, sondern konnte mich ganz intensiv vor dem Mikro mit den Stücken auseinandersetzen.

Ich suche die Stücke aus, weil das mehr meine Welt ist als die von Kalle und Oliver, die auch Klassik spielen, aber eher aus dem Jazz kommen und sich im Opernrepertoire nicht so gut auskennen. Wir spielen die Stücke an und entwickeln sie intuitiv weiter: als wenn wir ein weißes Blatt beschriften würden. Wir überlegen nicht, welche Art Stück wir in unserem Repertoire noch benötigen, wir gehen immer von der musikalischen Basis aus. Und da ist es sogar ganz gut, dass Kalle und Oliver nicht so stark wie ich mit den Stücken vertraut sind – sie bringen ganz andere Impulse ein, eine erfrischende Naivität.

Lieder der Klassik oder der Romantik sind an sich schon so stark ausformuliert, da kann man schlechter eigene Akzente setzen. Schon bei Bach geht das kaum; irgendwie bleibt es immer Bach. Händel ist de-­finitiv die Grenze. Aber das Material dieser Epoche reicht sowieso für mehr als ein Leben, von daher mache ich mir keine ­Sorgen.

Wir setzen das fort, was wir schon auf der ersten CD gemacht haben, aber es wird etwas intimer, schlichter, reduzierter, mit weniger Gästen. Beim Konzert am Donnerstag werden zwei Lieder zu hören sein.

Es ist völlig anders. Ich fühle mich viel stärker in der Verantwortung, quasi als Bandleaderin. Außerdem fehlt der Rahmen, der durch ein klassisches Programm vorgegeben ist; ich fühle mich den Liedern näher, auch, weil wir viel improvisieren.

Total. Aber für mich sind das nicht zwei Welten, sondern die Band ist eine Erweiterung. Als Sängerin der Band bin ich viel privater, ich muss keine Rolle spielen, habe kein Kostüm an und kann direkt mit dem Publikum kommunizieren. Und es ist eben die Musik, die ich mit meiner Band neu geschaffen habe. Es ist das, was mich als Person ausmacht.

Zur Person

Theresa Kronthaler

wurde 1979 in Würzburg geboren und wuchs in Rom auf. Zunächst studierte sie in London Theaterwissenschaften und begann dann ihr Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin. Sie gastiert regelmäßig am Theater Bremen, unter anderem als „Carmen“.