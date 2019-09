In dem neuen Videospiel "Fading Embers" muss die Hauptprotagonistin Anja den Krieg überleben und versuchen, die Kunstwerke ihrer Familie zu schützen. (Screenshot/11 bit studios)

Pogoren erhält das nächste Kriegskapitel: Nun muss also Anja im Grauen der Gefechte in der fiktiven Stadt überleben und sieht sich Tag für Tag neuen Dilemmata ausgesetzt. Über diesem Überlebenskampf schwebt in „This War of Mine: Fading Embers“ auch immer die Frage, welche Bedeutung die Kunst dabei eigentlich noch hat.

Kurzer Exkurs: Mit dem 2D-Indiespiel „This War of Mine“ hat das polnische Entwicklerteam „11 Bit Studios“ im Jahr 2014 einen Überraschungserfolg gefeiert. Den Perspektivwechsel von den – vermeintlich – heroischen Taten eines Soldaten hin zu den unbeteiligten, leidenden Zivilisten war neu. Sie versuchen Tag für Tag zu überleben und in der Nacht brauchbare Materialien sowie Nahrung zu finden. Inspiriert ist die Kerngeschichte von der Belagerung Sarajevos während des Bosnienkrieges in den 1990er-Jahren.

In der nun erschienen Story-Erweiterung „Fading Embers“ lernt der Spieler Anja kennen. Als Waise aufgewachsen schlägt sie sich als Einzelkämpferin durch den Winter, bis sie plötzlich den schwer kranken und verletzten Ruben an ihrer Türschwelle findet und aufnimmt. Auf der Suche nach Brauchbarem treffen sie auch auf andere Notleidende, denen sie helfen. Doch schnell stellt sich die Frage: Wie viel kann sie für andere leisten? Angesichts des Mangels an allem muss sie auch entscheiden, ob sie mit dem Feuerholz lieber Essen zubereitet oder das Haus heizt. Gleichzeitig versucht sie die übrig gebliebenen Kulturschätze ihrer Künstlerfamilie zu erhalten, die allerdings auch als Brennmaterial dienen könnten. Nach einigen Tagen erhält Anja dann das Angebot, mit Ruben und ihren Habseligkeiten ins städtische Museum umzuziehen. Dort kann sie sich einer kleinen Gruppe Freiwilliger anschließen, die im Bombenhagel die Kunst zu erhalten versucht. Doch der Zeitpunkt des Ortswechsels will wohl überlegt sein: Ist Ruben noch nicht gesund, wird er dabei ums Leben kommen. Andererseits neigen sich die Vorräte dem Ende zu.

Grafisch sind die Entwickler ihrem weichen, skizzenhaften Stil treu geblieben. Gleichzeitig wirkt „Fading Embers“ detaillierter und auch umfangreicher als noch die anderen Erweiterungen. Gleichzeitig sind altbewährte Mängel erhalten geblieben, etwa, dass bei den Sprechblasen-Dialogen plötzlich die Sprachversion wechselt. Auch der an sich stimmige Soundtrack klingt mit der Zeit mangels Abwechslung monoton, zumal er nicht durch Dialoge oder andere ernst zu nehmende akustische Elemente unterbrochen wird. Dennoch gelingt den Entwicklern mit diesem an sich simplen und repetitiven Spielprinzip eine starke Erweiterung, die wieder neue Perspektiven der zivilen Sicht auf den Krieg bietet. Der Stoff für mögliche weitere Episoden dürfte ihnen wohl leider nicht so schnell ausgehen.

Weitere Informationen

Bewertung:

Story: 6/7

Grafik: 6/7

Ton: 3/7

Steuerung: 4/7