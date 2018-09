(Frank Thomas Koch)

Herr Albert, etwas mehr als die Hälfte des Musikfestes ist vorbei – was ist dieses Jahr eigentlich anders als im vergangenen Jahr?

Thomas Albert: Alles, eigentlich alles.

Albert: Ja, aber womit? Mit drei Beethoven-Sinfonien hat Currentzis dieses Mal antizipiert, was uns in zwei Jahren droht – der Beethoven-Knockout zum Beethoven-Jahr 2020. Wir haben das jetzige Programm mit zwei, drei Jahren Anlauf ins Visier genommen, und dann hat das gut gepasst, dass die Sinfonien 5, 6, 7 auch noch in unsere 45-Schiene am Eröffnungsabend gepasst haben.

Diese Energie, die sich durch diese Versionen vermittelt, packt die Leute einfach. Ähnlich war es bei Mark Minkowski und „Les Musiciens du Louvre“, die „Hoffmanns Erzählungen“ konzertant musiziert haben. Das regt die Zuhörer ganz stark an.

Sehr erfrischend war das Programm des Arp-Schnitger-Festivals in der Kirche in Ganderkesee mit dem Titel „Sternenmusik“. Da ist das Konzept aufgegangen, dass ein Bläserensemble und Sänger sich ganz intensiv auf die Orgel in der St. Cyprian- und Corneliuskirche eingelassen haben. Das war ein prachtvolles, berührendes, komplexes Klangbild. Es freut mich sehr, dass wir diesen klanglichen Aspekt da so nach vorn gebracht haben: die Orgel auch als Ensemble-Instrument.

Das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder probiert. Leider lassen sich nicht allzu viele Künstler auf diese Art von Konzert ein, wobei es einige jüngere Ensembles gibt, die Lust dazu haben. Aber es ist auch eine Frage der Logistik, denn dieser Ansatz bringt einen größeren Probenaufwand mit sich.

Ja, das Thema Orgel ist für viele natürlich nicht so sexy. Wobei die Resonanz seit Jahren ständig größer wird, die Besucherzahlen sind sehr gut beim Festival, und wir haben sogar Besucher unter anderem aus Wien, die seit Jahren eigens anreisen. Aber es muss sich stärker rumsprechen, dass wir da auch etwas wagen. Tut es, glaub ich auch, daran hat zudem unsere Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk ihren Anteil, die es seit 25 Jahren gibt. Der Deutschlandfunk hat fünf der sechs Arp-Schnitger-Konzerte mitgeschnitten und strahlt sie bundesweit aus, das bringt viel Aufmerksamkeit. Aber diese Konzerte sind auch wesentlicher Teil unserer Kernaufgabe: Menschen mit ihrer Region zu verbinden. Die Orgel erklingt bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Das ist identitätsstiftend. Deshalb gibt es darüber jetzt auch immer mehr Unterstützung aus der Region, aus den Dörfern, den Kommunen, den Landkreisen. Die Struktur des Festivals bekommt so, auch was die Trägerschaft angeht, neue Stützen: nicht nur Sponsoren, sondern zusätzlich Freunde.

Es waren auch viele da, die einfach neugierig waren, und die sich auf Einladung unseres Bürgermeisters einen Eindruck verschaffen wollten. nicht. Das freut uns natürlich und stärkt die Marke Musikfest Bremen.

Das hoffe ich. Wobei es nicht mehr Konzerte geben wird, da sind wir mit unserem wirklich hoch engagierten Team schon am Limit. Wir bleiben dem Prinzip treu, das Musikfest Bremen zu sein. Und das will man auch da draußen. Man will an genau dieser Premiummarke teilhaben.

Nein, ich wusste das nicht, und ich finde auch sehr mutig von ihm. Für uns ist das natürlich eine großartige Perspektive. Gleichzeitig heißt das auch, dass man uns nicht zumutet, noch mehr Mittel über Sponsoren selbst aufzubringen. Interessant ist, dass wir auch aus den Landkreisen mittlerweile öffentliche Unterstützung erhalten, das sind Cluster, die sich beteiligen. Da zahlt es sich dann aus, dass wir auf die Kommunen zugeschnittene Programme machen.

Auf jeden Fall Christian Gerhaber mit seinem Liederabend am 9. September. Gerade da zeigt sich dann natürlich auch ganz besonders die akustische Qualität der Glocke, unserer „Weser-Philharmonie“, wie ich sie immer nenne. Dann mit Sicherheit natürlich Magdalena Kozena am 13. September – die Premiere mit dem Collegium 1704 und Vaclav Luks, das ist eine der spannendsten Neugründungen der vergangenen zehn Jahre für mich. Und natürlich Marianne Crebassa, die am 14. September mit Fazil Say auftritt, und über die wir uns jedes Jahr freuen würden, weil sie so eine fantastische Stimme hat.

Stimmt. Wobei – Evgeny Kissin habe ich vergessen: Der gibt mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen am Montag, 10. September, sein Bremen-Debüt. Ja, das sind jetzt sogar vier. Aber die müssen alle sein.

Zur Person

Thomas Albert

wurde 1953 in Bremen geboren und ist Violinist, Dirigent und Professor unter anderem an der Hochschule für Künste Bremen. Der Spezialist für Alte Musik gründete 1989 das Musikfest Bremen und ist seither dessen Intendant.