Jetzt wächst im Zeichen der zwar nicht fehlerfreien und doch löblich kunstsinnigen Stadt Bremen endlich zusammen, was zusammengehört: Thomas Bernhards posthum erschienenes Buch „Meine Preise“, eine saftige Satire über den Kulturbetrieb (mit einem besonders maliziösen Abstecher an die Weser) – und das famose Vortragstalent des gebürtigen Bremers, begnadeten Selbstdarstellers und Bernhard-Intimus Claus Peymann („Ich bin ja eine Art Witwe von Thomas Bernhard“).

Der 80-jährige Theatermacher ist ein intensiver Interpret der bissigen Prosa seines langjährigen Weggefährten; das stellte er Mitte April dieses Jahres auch bei einem Auftritt im Theater am Goetheplatz unter Beweis, den er – nachgerade naturgemäß – in einem behaglichen Ohrensessel absolvierte. Seine angenehm wandelbare Stimme kostet jede Volte und jede Pointe genüsslich aus – besonders gründlich in jenem sardonischen Abschnitt, der dem Empfang anlässlich der Verleihung des Bremer Literaturpreises gilt. Aber lauschen und staunen Sie selbst! Über ein Bashing, das hiesige Kulturhonoratioren mehr adelt denn beleidigt.

Ähnlich verhält es sich übrigens mit einem anderen Text des österreichischen Erzählers Bernhard, der im Jahr 1989 im Alter von gerade mal 58 Jahren starb. So frostig hat vor und nach ihm niemand die Verleihung des Bremer Literaturpreises quittiert. 1965 wurde ihm die Ehrung für seinen Debütroman „Frost“ zuteil, und unterkühlt waren die Notizen grundiert, die der Dichter von seinem Aufenthalt in der Stadt fertigte: „Ich verkroch mich in mein Hotelzimmer, um Bremen nicht sehen zu müssen“, heißt es in dem Band „Städtebeschimpfungen“. Und: „Bremen verabscheute ich vom ersten Moment an, es ist eine kleinbürgerliche, unzumutbar sterile Stadt.“

Weitere Informationen

Claus Peymann liest Thomas Bernhards „Meine Preise". tacheles!, Bochum. 3 CDs, 20 €.