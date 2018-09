Subtiles Spiel der Farben und Motive: Verena Reichhardt, seit der Spielzeit 2014/15 Ensemblemitglied am Theater Bremen, saß Fritz Haase gemeinsam mit einer pittoresken Kreatur Modell. (FRITZ HAASE)

Bremen. Der Sänger Joel Scott wirkt verträumt, sein Kollege Stephen Clark schwerelos, Ulrike Mayer ausgelassen, Patrick Zielke verschmitzt. Kaum weniger emotionale Bandbreite demonstrieren die Vertreter der Schauspielsparte: Martin Baums geschärfter Blick mutet raubvogelgleich an, die Novizin Deniz Orta hat etwas von einem scheuen Mannequin, und Matthieu Svetchine könnte geradewegs als Reinkarnation von Jean Gabin (1904-1976) in einem Film Noir durchgehen.

Letztgenannte Ähnlichkeit zwischen zwei Akteuren, die übrigens beide in Paris geboren wurden, hat jener Künstler festgestellt (und durch seine Inszenierung potenziert), der die beeindruckenden Porträtfotografien geschaffen hat, die seit dem Wochenende das Foyer des Theaters am Goetheplatz schmücken: Fritz Haase, von 1975 bis 2002 Professor an der Hochschule für Künste Bremen, setzte die Ensemblemitglieder für das aktuelle Spielzeitheft an Orten in Szene, die zwar abseits der eigentlichen Vorstellungsbühnen des Hauses liegen, aber trotz ihres Alltagscharakters eine theatrale Komponente bergen. Darunter sind – vermeintlich! – triviale Treppenhäuser und prosaische Probebühnen ebenso wie der Kofferkeller, Sehnsuchtsziel jedes engagierten Requisiteurs, sowie andere neuralgische Stellen, an denen sich die sogenannte Arbeit hinter den Kulissen ereignet.

Fritz Haase – gebürtiger Hamburger, belehrt an der Staatlichen Kunstschule Bremen – hat die sehenswerte Schau eigens kuratiert. Und in seinem überbordenden Ideenreichtum keinen Unterschied gemacht, ob die Darsteller seiner persönlichen Lieblingssparte entstammen, dem Musiktheater, oder sich auf den Brettern, die unsere Welt bedeuten sollen, anders als singend artikulieren. Besonders fluffig, gibt Haase zu Protokoll, sei die Zusammenarbeit mit den Tänzern gewesen. Dies vor allem deshalb, weil deren Metier naturgemäß eine gewisse szenische Dynamik beinhaltet. Entsprechend agil, ja akrobatisch sind die Bilder geraten, die sich Haase unter anderem von Nora Ronge, Antonio Stella und Gabrio Gabrielli gemacht hat.

Auch ein Hingucker: das Porträt der Tänzerin Young-Won Song, die Haase leicht abschüssig auf einem Stuhl drapiert hat. Im Verbund mit ihrer Kleidung, den sie umgebenden Wänden und dem Untergrund entspinnt sich ein subtiles Spiel der Farben und Schatten, das im Spielzeitheft und in der Online-Präsenz des Theaters zwar keinesfalls verschenkt ist – und seine volle Wirkung doch zuallererst durch eine würdige Hängung entfaltet. Ebenso verhält es sich mit dem XXL-Porträt des Schauspielers Alexander Swoboda, den Haase inmitten einer erbaulichen Holzkonstruktion arrangiert hat. Spektakulär ist auch der Blick auf Bassbariton Loren Lang: Wie ein forscher Cowboy mit Saloon- und Shootout-Erfahrung wirkt der einschlägig behütete Kammersänger, dessen rechter Daumen in die Hosentasche ragt.

„Eine Entdeckungsreise hinter Kulissen mit und zwischen Stühlen“ lautet der dezent umwegige und doch sinnige Titel der Ausstellung. Zur Eröffnung sprachen unter anderem der Fotograf Rio Pahner und Generalintendant Michael Börgerding, den seine Frau vor Jahren im Focke-Museum mit Fotografien Fritz Haases bekannt machte. Ein besonderes Geschenk übergab Theaterfotograf Jörg Landsberg dem emeritierten Professor: ein Plakat zu einer Tanztheaterproduktion (anno 1987 im seligen Concordia), an der Haases Tochter mitgewirkt hat.

Wer bei seinem Streifzug durch die Ausstellung hinreichend Muße hat, achte tunlichst auf Fotografien, die Darsteller mit Spiegeln zeigen. Durch perspektivische Dopplungen und andere Expertentricks eignet den besagten Porträts, unter anderem der Sopranistin Marysol Schalit und des Schauspielers Simon Zigah, besondere Strahlkraft.

Weitere Informationen

Fritz-Haase-Schau: Bis Spielzeitende sind die Fotografien vor und nach den Vorstellungen im Foyer des Theater am Goetheplatz zu sehen.