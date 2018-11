"Mutig und verständig in ihrem frühen Alleinsein": Rilkes Tochter Ruth, hier porträtiert von ihrer Mutter Clara Rilke-Westhoff. Rainer Maria Rilke fühlte sich von dem Leben mit ihr und ihrer Mutter "erdrückt" und entfremdete sich immer mehr von seiner Familie. (Rolf Kruse)

Bremen. Die Ehe sei ein einziger großer Irrtum, schreibt Rainer Maria Rilke im Sommer 1903 an die Dichterin Lou Andreas-Salomé. Was er sich so lange gewünscht hatte – eine Familie, ein Haus, eine Heimat –, habe ihn kurz darauf schon erdrückt. Seine eigene Frau, die Bildhauerin Clara Westhoff, sei ihm fremd geworden, ihre Nähe beinahe unerträglich.

Schon im Sommer 1902, nur ein Jahr nach der Heirat im Bremer Viertel, war Rilke nach Paris gegangen, um eine Monografie über den Bildhauer Auguste Rodin zu verfassen. Clara gegenüber tat Rilke, als sei es die Arbeit gewesen, die ihn Bremen verlassen ließ. Tatsächlich, schreibt er an Andreas-Salomé, habe er das bürgerliche Bremer Leben nicht länger aushalten können: „Was war mir mein Haus anderes als eine Fremde, für die ich arbeiten sollte, und was sind mir die nahen Menschen mehr als ein Besuch, der nicht gehen will?“

Die Menschen in seinem Leben, das ist nicht nur Clara Westhoff, das ist auch seine anderthalbjährige Tochter Ruth. Es scheint vor allem die Vaterrolle zu sein, mit der Rilke sich nicht identifizieren kann: Er, der Zweifelnde, der Getriebene, tauge einfach nicht zum Fels in der Brandung, schreibt er Andreas-Salomé: „Halten kann sich niemand an mir.“ Immer wieder sei es ihm vorgekommen, als habe er nichts zu geben, weder „dem kleinen, noch dem großen Menschen“ in seinem Leben. Viel zu sehr sei er mit sich selbst beschäftigt. So sehr, dass zuletzt „fast feindselige“ Gefühle für seine Frau und sein Kind in ihm aufgekommen seien.

Als Clara ihrem Mann kurz darauf nach Paris folgt, lässt sie ihre Tochter zurück. Ruth zieht zu Claras Eltern: dem Kaufmann Heinrich Westhoff und seiner Frau Johanna. Im Süden Oberneulands, im Ortsteil Rockwinkel, bewohnt das Paar ein altes Bauernhaus. Über das neue Zuhause seiner Tochter schreibt Rilke: „ein weißes hohes Haus mit Strohdach in einem Garten mit sehr hohen Bäumen. Und von den weiten Wiesen kommt der Wind herein und bringt Weite und Duft und macht den Garten größer als er ist. Da wächst Ruth.“

Für Rilkes Tochter ist ihr Vater ein Fremder. Als Rilke und Clara sie im Sommer 1903 besuchen, ist es, als begegneten sie ihrem Kind zum ersten Mal. „Als wir kamen, versuchten wir, ganz still zu sein“, schreibt Rilke. „Wir warteten eine Stunde lang fast ohne uns zu rühren, wie man wartet, dass ein kleiner Vogel näher kommt, den jede Bewegung verscheuchen kann.“ Am Ende ist der junge Vater gerührt vom Zutrauen dieses kleinen Menschen, der ihm fremd und nah zugleich ist: „Und auf einmal breitete sie ihre Arme aus und kam wie auf Liebes auf uns zu. Mich ruft sie ‚Mann‘ und ‚guter Mann‘, und ist zufrieden, dass ich noch da bin.“

Zurück nach Bremen will Rilke trotzdem nicht. Die Arbeit und das Leben als Ehemann und Vater sind für ihn unvereinbar. „Dieses ist ein Leben und das andere ein anderes“, schreibt er Andreas-Salomé. „Und wir sind nicht gemacht, zwei Leben zu haben.“ Glück, das ist für Rilke nicht Familie, sondern Arbeit. Keine menschliche Beziehung mache ihn so froh wie ein gelungenes Gedicht, schreibt er an Andreas-Salomé. Nur, wo er sich ganz dem künstlerischen Schaffen widmen könne, „bin ich wahr“.

Aus allen Briefen, die Rilke während seiner Besuche in Oberneuland verschickt, spricht das Fernweh; kaum ist er da, wünscht er sich weg, vermisst „die Verheißungen ferner Städte und den Geist entlegener Gegenden“. Immer wieder schwankt er zwischen der Liebe zu seiner Tochter, die ihn selbst zu überraschen scheint, und der Gewissheit, ihr kein guter Vater sein zu können.

Kurz vor Weihnachten 1904 – Clara ist inzwischen nach Bremen zurückgekehrt – reist Rilke erneut nach Oberneuland. Zuerst ist er ganz hingerissen von der jetzt dreijährigen Ruth, seinem „lieben, lieben Mädchen“, ihren „klar formulierten Meinungen über alles“. Heiligabend, schwärmt er, werde die Familie bei den Westhoffs verbringen, für die Bescherung habe er Mitbringsel aus Schweden und Kopenhagen im Gepäck, mit denen er seine Tochter „ein wenig zu freuen hoffe“.

Wenige Tage später ist ihm nicht mehr feierlich zumute. „Kaum etwas Festliches“ habe er über die Feiertage gefühlt, die so ungewohnte Nähe zu Ruth habe ihn angestrengt. Ihr Liebe entgegenzubringen falle ihm schwer, im Umgang mit ihr sei er unsicher und ängstlich. „Ratlos“, schreibt er, „war alles, was ich war.“ Wo andere so etwas wie Zugehörigkeit fühlten, fühle er sich fehl am Platz, wie „hinausgezerrt aus irgendeinem Versteck“. In den folgenden Jahren ist Rilke ein seltener Gast in Oberneuland. Seine Ehe mit Clara ist zerbrochen, die beiden halten nur freundschaftlichen Kontakt. Über sein Verhältnis zu seiner Tochter ist wenig bekannt. Sicher ist nur: Eng war es nie, auch später nicht.

Im Dezember 1907, Rilke ist gerade von einer Italienreise zurückgekehrt, schreibt er aus Bremen einen Brief an die böhmische Adelsdame Sidonie Nádherný von Borutin, mit der er seit Kurzem befreundet ist. Sehnsüchtig blickt er zurück nach Venedig, jene „wunderbare Welt“, die er verlassen und gegen das triste Bremen tauschen musste. Er blicke „zurück aus diesem Land, in dem meine kleine Tochter aufwächst, mutig und verständig und inständig in ihrem frühen Alleinsein, – darin ich selbst aber immer ein Fremder bleibe, der die schwere Luft auf sich nimmt, wie ein Schicksal, dem er nicht ganz gewachsen ist“.