Haben es auch mehr als 30 Jahre nach ihren größten Erfolgen noch drauf: Eric Bazilian (links) und Rob Hyman, Gründungsmitglieder von The Hooters, bei der Night of the Proms in Bremen. (FOTOS: Karsten Klama)

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind. Nein, es gibt noch einen weiteren Gast, den viele deutsche Städte seit mittlerweile 26 Jahren im Dezember fest einplanen können: die Night of the Proms. Jahr für Jahr tourt das Event durchs Land. Sein Ziel: Unterschiedliche Musikrichtungen von Klassik bis Pop auf einer Bühne zusammenbringen. Ein Konzept, das bei den Fans gut ankommt. Die ÖVB-Arena, in der das Spektakel am Sonntag stattfand, ist auch 2019 wie fast jedes Jahr ausverkauft.

Auf der Bühne herrscht dabei stets ein reges Treiben: Begleitet wird der Abend durch das 72-köpfige Antwerp Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Dirigentin Alexandra Arrieche, den Chor Fine Fleur, die Rockband NOTP Backbone und die drei Background-Vokalisten von Pretty Vanillas.

Das Orchester begleitet an diesem Abend nicht nur die Gäste, sondern steht immer wieder auch selbst im Vordergrund. Es spielt Maurice Ravels „Bolero“, Tschaikowskis „Schwanensee“ und „O Fortuna“ aus Orffs „Carmina Burana“. Hinzu kommt ein spannendes Mashup aus Bach und Justin Timberlake – begleitet durch die Hip-Hop und Ballett verbindende Show der fünf erstklassigen Tänzer von Let’s Go Urban, die in diesem Jahr erstmals mit der Night of the Proms auf Tour sind.

Bei den Gästen macht die 33-jährige Wahlberlinerin Leslie Clio („I Couldn‘t Care Less“) den Anfang. Im roten Hosenanzug und mit kühlem Selbstbewusstsein fegt die Musikerin wild tanzend über die Bühne, albert mit Dirigentin Arrieche herum, flirtet mit dem Publikum. Dabei verpasst sie beim zweiten Song ihren Einsatz, nimmt es aber gelassen und findet schnell wieder in die Spur.

Mit Eric Bazilian und Rob Hyman von The Hooters folgt der wohl spannendste Act des Abends. Das Duo performt mit „All You Zombies“, „One Of Us“ und „Johnny B.“ gleich drei große Hits am Stück mit viel Power und Entertainerqualitäten. Später kommen Bazilian und Hyman noch einmal mit „500 Miles“ und dem aus der Feder von Hyman stammenden „Time After Time“ (Cyndi Lauper) auf die Bühne. Allein während dieser kurzen Einblicke in ihr Repertoire spielen die zwei Musiker Keyboard, Akkordeon, Flöte, Mundharmonika, Laute und Gitarre – all das begleitet von Gesang auf hohem Niveau. Ein Auftritt, der gerne noch länger hätte dauern können.

Mit viel Funk in die Pause

Für die komödiantischen Momente sorgt die kanadische Sopranistin Natalie Choquette, die sich tapfer trotz eines gebrochenen Knöchels (inklusive mit bunter Lichterkette dekoriertem Gips) durch den Abend klamaukt. Mal performt sie die „Figaro“-Arie aus dem "Barbier von Sevilla", während sie ausgestattet mit zwei riesengroßen Scheren auf einem Drehstuhl über die Bühne rollt. Mal gurgelt sie „Nessun Dorma“ aus "Turandot" mit Rotwein oder gibt als Matrjoschka verkleidet ein „Kalinka“ zum Besten. Das ist trotz beeindruckender Stimm-Power leider vor allem eines: albern. Vor der Pause bringt Al McKay das Publikum noch einmal in Schwung. Der Gitarrist war von 1973 bis 1881 Mitglied der US-Funkband Earth, Wind & Fire. Mit seiner Earth, Wind & Fire Experience bringt der 71-Jährige die Songs von damals heute auf die Bühne. In Bremen spielt das energiegeladene Quartett „Let’s Groove Tonight“, „September“ und „Boogie Wonderland“.

In der zweiten Hälfte gehört die Bühne unter anderem Alan Parsons, dessen Darbietung von „Eye in the Sky“ und „Don’t Answer Me“ ein wenig dahinplätschert. Wieder wett macht er dies mit einem neuen Song, der „One Note Symphony“, die begleitet von Chor und Orchester sehr düster, ein bisschen spacig und fast schon sakral daherkommt.

Wie in jedem Jahr greift die Night of the Proms auch Songs und Themen auf, die die Menschen aktuell bewegen. So feierte man 2017 die Musik aus „La La Land“, 2018 gab es eine Darbietung von „Zu Asche, zu Staub“ aus der Erfolgsserie „Babylon Berlin“. In diesem Jahr präsentiert der Chor Fine Fleur Lewis Capaldis Erfolgssong „Someone You Loved“.

Zum Ende des Abends gehört die Bühne natürlich Proms-Urgestein John Miles. Der fährt neben seiner alljährlichen Hyme „Music“ eine beeindruckende Variante von „Bohemian Rhapsody“ auf. Der Queen-Hit läuft dank des gleichnamigen Films rund um die Geschichte von Queen und Freddie Mercury gerade im Radio wieder rauf und runter. Nach rund dreieinhalb Stunden erstklassiger Show inklusive Pause ist Schluss. Nicht nur in der ÖVB-Arena, sondern mit der ganzen Tour, die für dieses Jahr in Bremen ihren Abschluss fand. Aber natürlich nicht, ohne dass sich noch einmal alle Akteure für ein gemeinsames, stets etwas kitschiges Ständchen auf der Bühne versammeln. Das stammt wie schon 2018 von den Beatles. Denn was passt besser zum Nachhauseweg in der Vorweihnachtszeit als ein bisschen Love, Love, Love im Ohr.

