Schauspieler Tom Beck fühlte sich als Sänger oft unterschätzt. Seit seinem Sieg bei "The Masked Singer" sollte dies anders sein. (jakub_tryniszewski)

Herr Beck, mal ehrlich: Wie viele Liter haben Sie in dem Faultierkostüm bei „The Masked Singer“ pro Abend geschwitzt?

Tom Beck: Genug, um danach völlig fertig und teilweise krank auszusehen! Meine Schwiegermutter hat meine Frau nach dem Finale tatsächlich gefragt, ob alles okay mit mir ist. An dem Tag war ich am Ende wirklich richtig durch. Inklusive der Generalprobe am Nachmittag habe ich zehn Stunden in dem Kostüm gesteckt. Drei Liter habe ich bestimmt ausgeschwitzt. Ich habe den Fatsuit zwischendurch sogar in den Trockner gesteckt…

Ja, mich hat es letztes Jahr total erwischt und ich kann verstehen, warum die Show so ein großer Erfolg wurde. Das trifft halt voll den Nerv der Deutschen. Zum einen ist es eine Show für die ganze Familie, etwas, das man lange gesucht hat – diesen berühmten „Wetten, dass…?“-Nachfolger, bei dem die Oma und die Enkelkinder zusammen zugucken. Zum anderen hat die Sendung dieses Quiz-Show-Gefühl, weil man die ganze Zeit am Raten ist. Quiz-Shows laufen in Deutschland ja nicht ohne Grund rauf und runter. Jeder möchte wissen, wer unter der Maske steckt. Ich musste nicht lange überlegen, als die Anfrage kam, ob ich mitmachen möchte.

Es hieß auf einmal, es gebe zwei Fälle im Team und die Show würde 14 Tage pausieren. Man sagte mir, ich sei eventueller Erstkontakt, aber so genau wisse das keiner. Das Gesundheitsamt würde sich melden, wenn es so ist. Das war mir alles zu unsicher, also habe ich selbst einen Test machen lassen und der war positiv. Ich hätte damit nie gerechnet. Wir waren so geschützt und hatten eigentlich mit niemandem Kontakt. Die Chance war sehr, sehr gering – aber es hat gereicht.

Ganz okay. Ich hatte leichten Husten, den man aber fast gar nicht wahrgenommen hat. Eher wie ein Kratzen im Hals. Außerdem hatte ich Kopfweh und drei Nächte lang hohes Fieber. Ich war schlapp, aber nicht wie bei einer Grippe, wo man totale Gliederschmerzen hat. Ich habe etwas schwerer geatmet und hatte das Gefühl, dass mir 30 Prozent meines Lungenvolumens genommen wurden. Und ich konnte danach zwei Wochen nichts riechen und schmecken. Aber insgesamt war es zum Glück ein milder Verlauf.

Ich glaube, es ist eine Kombination aus vielem. Den Schuh, dass ich gewonnen habe, weil viele dachten, ich sei Stefan Raab, möchte ich mir nicht anziehen. Man wählt ja eine Figur nicht, weil man sich wünscht, dass es jemand Bestimmtes ist, sondern weil sie einen berührt oder begeistert. Das Kostüm war sicher kein Nachteil. Ich finde es ja nach wie vor schade, dass Stefanie Heinzmann so früh rausgeflogen ist. Aber ihr Dalmatiner-Kostüm war in Kombination mit der ganzen Diva-Geschichte vielleicht negativ besetzt.

Auf jeden Fall. Deswegen tut es auch so gut, wenn aus dem Rateteam Kommentare kommen wie von Rea Garvey, der meinte, hinter der Faultiermaske stecke auf jeden Fall ein Sänger und ich habe super gesungen. Ich bin halt nicht wie Stefanie Heinzmann oder Gregor Meyle, die eine Gesangsshow gewonnen haben. Die stellt keiner mehr infrage. Aber bei mir guckt man immer noch doppelt hin. Ich bin immer noch der Schauspieler, der jetzt auch singt. Auch deswegen habe ich bei „The Masked Singer“ mitgemacht.

Mit fünf Jahren. Ich hatte damals ein kleines Akkordeon, bei dem meine Mutter unterschiedliche Farben auf die Tasten geklebt hat. Sie hat mir die Noten dann als Farben aufgemalt und danach habe ich Kinderlieder wie „Alle meine Entchen“ und „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ gespielt. Mit sechs bekam ich Orgelunterricht, später habe ich Klavier und Gitarre gelernt und in Coverbands und als Alleinunterhalter gespielt. Auf Dorf- und Schützenfesten, Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfesten und Kirchweihen. Bis ich 21 war, habe ich immer nur Musik gemacht, die ganze Zeit.

Irgendwann habe ich in einem Musical mitgespielt und erfahren, dass man Musical auch studieren kann. Als jemand, der sein Abi zweimal gemacht hat, überhaupt keinen Plan hatte, aber irgendwas mit Musik machen wollte, dachte ich ‚Musical, warum nicht?‘. Also habe ich mich beworben und wurde auch genommen. Über ein Musical-Film-Casting bin ich dann in eine Schauspielagentur gekommen – und seitdem stehe ich vor der Kamera.

Das ist für mich so ein ständiges Thema. Wenn man ein Album schreibt, gibt es 10 000 Leute, die ihren Senf dazugeben, auch ungefragt, und die dir sagen wollen, wie du zu klingen hast. Manchmal ist es deswegen schon schwierig, sich nur auf sich selbst zu verlassen und einen Song so zu gestalten, dass man ihn selber geil findet. Der Song heißt „Nur für mich“, weil ich mir dabei dachte, ich mache keine Kompromisse. Wenn ich da eine Steel-Gitarre drin haben möchte, dann mache ich das auch. Mein Plan war, ein Album zu schreiben, mit dem ich zu 100 Prozent bei mir selbst ankomme.

Das weiß ich auch nicht! Ich habe ein paar Ausschnitte von Kollegen gesehen, die das schon gemacht haben. Bei Max Giesinger haben alle die Melodie von „80 Millionen“ mitgehupt, von daher muss ich mal gucken, welche Hup-Passagen, Scheibenwischer- oder Lichthupen-Choreographien mir einfallen. Das wird spannend! Aber ich freue mich total, dass ich die Songs überhaupt spielen kann. Das wird wahrscheinlich erst mal die einzige Möglichkeit sein, den Leuten mein neues Album zu präsentieren.

Was wir alle daraus mitnehmen, wage ich nicht zu beurteilen. Aber ich für meinen Teil merke schon, dass man das Leben viel mehr wertschätzt. Und die Freiheit, die wir hatten. Wir waren vorher in einer absoluten Luxusposition. Dass wir jeden Tag die Möglichkeit hatten, Essen zu gehen, Leute zu treffen, soziale Kontakte zu pflegen, ins Kino und auf Konzerte, in Geschäfte oder den Zoo zu gehen. Alltägliche Sachen, die einem so gar nicht bewusst sind, weil man immer die Möglichkeit hat. All das werde ich nach dieser extremen Quarantäne-Zeit wieder viel mehr wertschätzen.

Zur Person

Tom Beck (42)

wurde durch seine Rolle in der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ bekannt. Die wahre Leidenschaft des Schauspielers gilt allerdings der Musik. Ende April gewann er als Faultier verkleidet die Musikshow „The Masked Singer“.