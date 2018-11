Mit Spandau Ballet wurde Tony Hadley in den 1980er-Jahren berühmt. Nach Trennung, Solo-Karriere und Reunion ist der Sänger nun wieder solo unterwegs und gastierte am Sonntag im Modernes. (Lars Fischer)

Die Bühne ist schlicht eingerichtet, bis auf zwei Schirme im Hintergrund – man weiß nicht, sollen sie an Sandstrand oder Fotostudio erinnern? – ist sie eigentlich nur mit dem nötigen Instrumentarium bestückt. Dazu gehört explizit kein Saxofon, auch wenn manch einer mit Tony Hadley und vor allem seinen Wirken als Sänger von Spandau Ballet vor allem hochpolierte Soli auf eben solchem Blech assoziiert. Das Podium im Modernes lässt also Raum, den der Sänger mit Leichtigkeit und Charme einnimmt. Hadley ist ohne Frage eine Rampensau im feinen Zwirn, ein Entertainer alter Schule, der mit großen Gesten nicht geizt. Aber er ist auch ein äußerst sympathischer Vollprofi, der sich überschwänglich bedankt, die Schönheit der Stadt, des Saals und des Publikums gebührend rühmt und so auftritt, dass man spürt: Er hat Spaß an der großen Show und lebt, was er performt – oder vielleicht auch umgekehrt.

Ungewöhnlich ist sein Einstieg in das gut eineinhalbstündige Programm, das neben Solo-Stücken und wenigen Coverversionen natürlich auch eine Reihe von Liedern aus dem Fundus von Spandau Ballet enthält. Hadley beginnt den Abend mit einer Hommage an David Bowie und hat sich dafür mit „Life On Mars?“ ein Stück gewählt, das nicht unbedingt zu erwarten war und das gleich eine gesanglich größere Herausforderung darstellt. Die meistert der 57-jährige Brite mit Bravour und zieht nach diesem eher ruhigen Einstieg sofort das Tempo an.

Ein Stück lebendige Popgeschichte

Was folgt, sind größtenteils Songs, die noch immer deutlich vom souligen Pop der 1980er-Jahre geprägt sind. Die Anfänge von Spandau Ballet als Teil der sogenannten New Romantics, die zunächst dem Glamrock der 1970er-Jahre durchaus mit ein wenig Einfluss aus dem New Wave entschlackten, spielen heute kaum mehr eine Rolle. Artverwandte Bands wie Visage, Duran Duran, Culture Club oder Ultravox suchten und ­fanden unterschiedliche Wege in den Mainstream. Bei Spandau Ballet seinerzeit und Tony Hadley heute standen und stehen ­zunehmend eingängigere Formen im Vordergrund, die dem Vokalisten Chancen geben, seinen größten Trumpf auszuspielen. Das ist nach wie vor seine samtweiche, ­geschmeidige Stimme, die exakt so viel ei­genes Timbre aufweist, dass man sie sofort wiedererkennt.

Die fünfköpfige Band liefert keine kalorienreduzierte Kost: Sie türmt ordentlich Sahne auf die Torte, aber auch der muss man erst mal kunstvoll Halt geben, bis sie zum Genuss wird. Hadley lässt die Musiker mit Vorliebe im oberen Midtempo-Bereich agieren, fast alle Songs an diesem Abend funktionieren über gute Grooves. Mit zusätzlichen Percussions, zweiter Stimme und einigen gesampleten Chor- und Orchesterbeigaben bei den Balladen kann der Sänger aus dem Vollen schöpfen und tut es.

Tony Hadley gefällt sich als eitler Crooner, aber er füllt diese Rolle auch perfekt aus. Das Publikum hat es genauso erwartet. Und natürlich spart sich der Showprofi, der zwischendurch damit kokettiert, während der Arbeit auch gerne mal am Whiskey zu nippen, die größten Hits für den Showdown auf. „True“ und „Gold“ – zwei mal vier Buchstaben, die für Evergreens einer ganzen Ära stehen – beenden den glamourös gediegenen Auftritt stilecht. Wem das schon immer zu glatt war, der mag das als einen weiteren Beleg für die Hässlichkeit der 1980er-Jahre abtun. Für alle anderen ist der Auftritt ein Stück lebendige Popgeschichte, von der jenseits von individuell damit verbundenen Erinnerungen noch immer Strahlkraft ausgeht.