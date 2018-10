Aus dem gleichnamigen Roman von Anna Seghers hat Christian Petzold einen berührenden Film gemacht. Der Erfolgsregisseur („Yella“, „Barbara“), der auch das Drehbuch zum Drama schrieb, verlegt Seghers' Geschichte, die ihm als gespenstisch gilt, um einen Deutschen, der vor den Nationalsozialisten nach Frankreich flieht, in die Gegenwart. Damit leistet er zugleich einen Beitrag zur anhängigen Flüchtlingsthematik. In den Hauptrollen der atemlosen Untergrundgeschichte, die in Paris und Marseille spielt, brillieren Franz Rogowski als politischer Flüchtling Georg und Paula Beer in der Rolle seiner Interimsgeliebten Marie. Wenn Beer so eindringlich weiterspielt, dürfte sie Petzolds vormalige Muse Nina Hoss über kurz oder lang vergessen machen.

Weitere Informationen

Transit. 98 Minuten. Label: Indigo.