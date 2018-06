Die Regisseurin Laura Lackmann, 1979 in Berlin geboren, kennt sich aus mit Stoffen, aus denen Beziehungskrisen erwachsen können. „Mängelexemplar“, ihr erster Langfilm aus dem Jahr 2016, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sarah Kuttner. Dass das tragikomische Werk in Gestalt der Akteurin Laura Tonke beim Deutschen Filmpreis die Lola für die beste weibliche Nebenrolle einstrich, ist nur ein Grund dafür, dass Tonke in Lackmanns jüngstem Streich gleich mit dem Hauptpart betraut wurde. Ein anderer: Die Künstlerinnen kennen einander seit der Filmschule und haben bereits ein Buchprojekt gemeinsam realisiert. An der Seite von Marc Hosemann (47), vormals Ensemblemitglied der Berliner Volksbühne, spielt die 44-jährige Tonke in der Komödie „Zwei im falschen Film“ eine Frau, die an der dauerhaften Tragfähigkeit ihrer Beziehung zweifelt.

Und das kommt so: Hans (Hosemann) nennt seine Freundin (Tonke) hartnäckig Heinz. Er meint das zwar liebevoll, ja zärtlich. Und doch macht nicht nur diese Benennung deutlich, dass Gewohnheit der Tod jeder Romantik ist. Als auch ein einschlägiger Kinofilm die ehedem zarten Bande des Paares am achten Jahrestag nicht erneuert, wollen sie ihre Beziehung aufmöbeln, indem sie eine Liste mit unverzichtbaren Verhaltensweisen für Liebende erstellen.

Leichter gesagt als getan. Denn nicht nur das Verhältnis des Paares ist der Routine verpflichtet, auch die Berufe von Hans und Heinz ähneln längst mehr stumpfer Wiederholung denn lustvoller Variation: Er betreibt mit einem Geschäftspartner einen Kopierladen; sie, eigentlich Schauspielerin, verdingt sich als Synchronsprecherin einer Zeichentrickampel. Dynamisiert wird ihr zugleich trautes und tristes Nebeneinanderleben durch das Auftauchen eines Ex-Freundes von Heinz. Zwar sagt Hans anfangs ein bisschen zu laut, er sei nie eifersüchtig. Doch als die Wiederanbahnung in Fahrt kommt, droht die eben noch abgewendet geglaubte Beziehungskrise in eine Katastrophe umzuschlagen.

In gewitzten Bildern und trefflichen Dialogen erzählt Laura Lackmann eine Geschichte mit aberwitzigen Abgründen. Ihre rhetorisch, mimisch und gestisch trefflichen Hauptdarsteller sind eine ideale Besetzung für einen Film, der dem vermeintlich öden Alltag ein ums andere Mal propere Poesie abtrotzt.