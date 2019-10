Philipp aus dem Osten (Tim Bülow) und Anna aus dem Westen (Lea Freund) verlieben sich in den 1980er-Jahren ineinander. Doch zwischen ihnen steht die Mauer. (Filmperlen)

Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls kommt „Zwischen uns die Mauer“ in die deutschen Kinos. Der Film basiert auf dem autobiografischen Roman von Katja Hildebrand. Der preisgekrönte Jugendfilm-Regisseur Norbert Lechner („Toni Goldwascher“, „Tom und Hacke“) erzählt eine Geschichte über die erste große Liebe, wie es sie viele gibt: Mädchen verliebt sich in Junge, Junge verliebt sich in Mädchen. Doch die Umstände machen ihre Beziehung – zumindest scheinbar – unmöglich. Erst durch den historischen Kontext wird aus einer typischen Coming-Of-Age-Romanze ein sehenswerter Film, auch für ein älteres Publikum.

Mitte der 1980er-Jahre fährt die 17-jährige Anna (Lea Freund) aus der westdeutschen Provinz mit einer Kirchengruppe nach Berlin. Die Jugendlichen besuchen während der Reise eine Partnergemeinde in Ostberlin. Dort trifft Anna Philipp (Tim Bülow). Bei ersten Abschied fragt sie, wieso der Grenzübergang an der Friedrichstraße Tränenpalast heiße. „Wir weinen, weil wir nicht hinüberdürfen. Und ihr heult, weil ihr uns verlassen müsst“, sagt Philipp und ahnt noch nicht, wie viel Wahrheit für ihn in dieser Aussage steckt.

Mit Übermut und Sorglosigkeit beginnen die beiden Teenager eine Beziehung. Sie sind schließlich verliebt. Unterschiedliche Länder, der Eiserne Vorhang zwischen ihnen – egal. Anna und Philipp geht es zunächst nur umeinander. Lea Freund mimt überzeugend die junge und zuweilen etwas naive Anna, die von der Liebe träumt und nicht so richtig begreifen kann, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben.

Auch Tom Bülow spielt seine Rolle als jugendlicher Rebell gut. Die Chemie zwischen den beiden Schauspielern stimmt anfangs jedoch nicht so ganz. Zu gestelzt wirkt ihr Herumalbern, das verliebte Pärchen nimmt man ihnen nicht so recht ab. Erst im Laufe des Films ändert sich das. Je tiefer die Gefühle der beiden Protagonisten werden und je größer die Herausforderungen, vor denen sie stehen, desto überzeugender harmonieren auch die beiden Darsteller.

Die erste Unbeschwertheit hält nämlich nicht lange. Philipp kann nicht raus aus dem Ostblock, Anna darf nur stundenweise in die DDR einreisen. Die schönen Momente sind kurz. Immer penetranter drängt sich die Wirklichkeit in Form von Stasi, Überwachung und Trennungsschmerz zwischen die beiden. „Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Soll ich hier bleiben oder fliehen? Ich will dich nicht verlieren“, sagt Philipp bei einem der seltenen Besuche zu Anna. Die beiden schmieden Fluchtpläne. Zunächst sind es unrealistische Spinnereien. Doch Philipps Pläne werden immer konkreter. Zu eng fühlt sich für ihn das Leben in der DDR an, zu starr die Regeln, nach denen er nicht spielen will.

Die DDR und seine Bürger erscheinen dabei etwas zweidimensional – entweder sind sie Oppositionelle, die verbotene Literatur lesen und das System hinterfragen. Oder sie tragen Uniform und sind dem sozialistischen Staat zutiefst ergeben. Zwischentöne gibt es nur wenige. Sehr gut eingesetzt wird hingegen die Musik. Sie transportiert unaufdringlich die jeweilige Stimmung einer Szene und trägt so entscheidend zur Erzählung bei.

„Zwischen uns die Mauer“ hätte wohl eine etwas kitschige Romanze werden können, wäre da nicht die Wirklichkeit. Hildebrand hat in ihrem gleichnamigen Buch ihre Lebensgeschichte festgehalten: Ihren Mann hat sie als 16-Jährige bei einem Besuch in Ostberlin kennengelernt.

Der Generation ihrer Töchter wollte sie vermitteln, wie es damals war, mit den zwei deutschen Ländern und dem Eisernen Vorhang. Regisseur Lechner ist es gelungen, die Geschichte packend und einfühlsam auf die Leinwand zu bringen. Vor allem für jüngere Zuschauer dürfte „Zwischen uns die Mauer“ interessante Einblicke geben in eine Welt, die es so nicht mehr gibt.

Weitere Informationen

