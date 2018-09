Am 1. Januar 2019 tritt Regina Barunke offiziell ihren Posten als neue Leiterin der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK) an und löst damit Janneke de Vries ab, die zur Weserburg wechselt. Pläne für das kommende Jahr hat Barunke aber schon jetzt einige geschmiedet. (Frank Thomas Koch)

Bremen. „Für mich ist eine Ausstellung dann ein Erfolg, wenn ich etwas vermitteln kann und merke, dass das Gezeigte bei den Leuten ankommt und sie begeistert“, sagt Regina Barunke. Dass sie dieses Ziel mit ihrer Arbeit erreichen kann, gilt es ab Januar zu beweisen. Denn dann übernimmt Regina Barunke den Posten als neue geschäftsführende Direktorin die Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK). Ihre Vorgängerin, Janneke de Vries wechselt zeitgleich nach nebenan, als neue Direktorin der Weserburg. „Es ist schön, sie als Nachbarin zu wissen“, sagte Barunke am Dienstag, als sie sich erstmals in ihrer neuen Position in der GAK vorstellte. „Ich bin mir sicher, dass wir kollegial, Schulter an Schulter, aber jeder mit eigenem Profil arbeiten werden.“

Im April hatte man die Stelle in der GAK ausgeschrieben, mehr als 40 Bewerbungen gab es laut David Bartusch, dem Vorstandsvorsitzenden der GAK, „und wir waren geschmeichelt von der Qualität der Bewerber“, sagt er weiter. Fünf Bewerbungsgespräche seien geführt worden, bevor die Entscheidung einstimmig auf Regina Barunke fiel. Vor allem ihre „Leidenschaft und ihre Detailkenntnis“ hätten überzeugt, so Bartusch. „Ich glaube, wir haben einen guten Fang gemacht. Den Rest muss die Praxis zeigen.“

Und wie soll diese in den Augen von Barunke gestaltet werden? „Ich werde nicht das Rad neu erfinden“, sagt sie bescheiden. Dennoch hat sie einiges vor. Unter anderem, erzählt sie, habe sie bereits alle Wände einmal abgeklopft, um zu testen, wo man eventuell etwas einreißen und umbauen könnte. Aber das nur am Rande. Barunke will vor allem auf Vermittlung setzen, auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Sie will, dass die Besucher nicht nur sehen, sondern auch verstehen. Außerdem hofft sie auf gute Teamarbeit und Kooperationen mit anderen Einrichtungen der Stadt, denn gerade die Verortung der GAK in Bremen sei ihr wichtig.

Verschiedene Blickwinkel

Die 1974 geborene Barunke hat Kunstgeschichte und Englische Philosophie in Köln und London studiert und arbeitete schon während ihres Studiums für diverse Kunstvereine und Galerien. Für den Job ausgewählt wurde sie laut Vorstand unter anderem auch, weil sie die zeitgenössische Kunstszene aus verschiedenen Blickwinkeln kennt. Sie arbeitete unter anderem bei der Stiftung Kunstfonds, wo sie umfangreiche Aufgaben im Archiv für Künstlernachlässe verantwortete sowie als Projektkoordinatorin der European Kunsthalle in Köln. Auf der Vermittlungsebene kann sie unter anderem Erfahrung als Lehrbeauftragte am Kunsthistorischen Institut und dem Institut für Kunst und Kunsttheorie der Universität zu Köln aufweisen. Die vergangenen sechs Jahre war Barunke außerdem als künstlerische Leiterin, Kuratorin und Geschäftsführerin der Temporary Gallery – Zentrum für zeitgenössische Kunst in Köln, tätig. Hier wurden sie und ihr Team erst in diesem Jahr mit dem Art-Cologne-Preis für Kunstvereine der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine ausgezeichnet.

Breites Publikum ansprechen

„Ich will Ausstellungen machen, die nicht nur für drei oder vier Besucher interessant sind“, sagt sie. „Busse sind mir lieber“. Sprich: Barunke will ein möglichst breites Publikum ansprechen und Besucher von außerhalb anlocken, ohne dabei aber rein kunstmarktorientiert vorzugehen. Spannende Position und nicht große Namen sind für sie der Schlüssel zum Erfolg. Und dabei gibt es einen Faktor, der Barunke besonders am Herzen zu liegen scheint: Zeit. Den müsse sie allerdings noch mit dem Vorstand diskutieren. „In Köln habe ich die Anzahl der jährlichen Ausstellungen reduziert“, sagt sie. Dies wäre auch für die GAK ihr Wunsch. Gerade in der Kunst sei fundierte Recherche wichtiger als Fließbandarbeit. Entschleunigung zugunsten der Qualität. Statt auf eine hohe Anzahl an Ausstellungen möchte Barunke lieber auf Kooperationen und ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Vorträgen, Filmvorführungen und mehr setzen. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. „Erst mal muss ich nach und nach ein Gefühl für die Bremer Szene bekommen und mich langsam herantasten“, sagt Barunke. Auch in Köln gebe es noch einiges abzuwickeln, bevor sie sich vollends auf ihren Neustart konzentrieren könne. In der Temporary Gallery liefe aktuell noch die Suche nach einer Nachfolgerin.

Die erste von Barunke konzipierte Ausstellung in der GAK wird im März starten. Sie trägt den Titel „Straub/Huillet/Cézanne. Seelen malt man nicht“. Aktuell ist die Schau in der Temporary Gallery – Barunkes bisherigem Wirkungsgebiet – in Köln zu sehen. In Bremen soll sie in abgewandelter Form gezeigt werden.