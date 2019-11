Das waren noch Zeiten, als das Strömen, Fließen und Treiben in der Frankfurter Flughafen-Discothek "Dorian Gray" ein Mainstream-Betätigungsfeld mit hohem Tanz-Faktor war. Der Club, der sich an der New Yorker Legende "Studio 54" orientierte, bestand vom 8. November 1978 bis zum 31. Dezember des Jahres 2000, als die Betreiber aufgrund der veralteten Räumlichkeiten behördliche Auflagen zur Modernisierung der Brandschutzeinrichtungen nicht zu erfüllen vermochten. Der Flow durchtanzter Nächte, der schon den Weg zum Ort des Feierns auszeichnet, ist gleichwohl eine bedeutsame Utopie für nachfolgende Generationen geblieben, wie Hendrik Werner in einer neuen Folge seiner auf Dynamik abonnierten Sonntagskolumne "Müßiggang" feststellt. (KATJA LENZ)

Die Scherzfrage zum Sonntag präsentiert der Hörfunksender Cosmo (exklusiv empfänglich in den Bundesländern Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen): Wie heißt der bekannteste Türsteher Schwedens? Die Antwort: Lasse Reinström.

Cosmo (vormals Funkhaus Europa), die Lieblingsradiostation des Müßiggängers, ist auf Weltmusik abonniert; gut abgehangene Kalauer haben im Programm üblicherweise keinen Platz. Doch zum einen passt das – vorgeblich – internationale Flair des besagten Witzes vortrefflich zum globalen Portfolio des Senders. Zum anderen fügt sich die Pointe (vgl. Sigmund Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, 1905) auf harmonische Weise zu einem zentralen Anliegen dieser Kolumne: denkbar dezent darauf hinzuweisen und hinzuwirken, dass der Mensch (m, w, div) auch mal locker sein und in aller Gemütsruhe die Gedanken schweifen lassen darf. Immer wieder sonntags mit Lust- und Erkenntnisgewinn.

Dazu passt die ehrbare Utopie eines gelösten, festtäglich gestimmten Loslassens, Zulassens, Laufenlassens, die keinesfalls mit dem wirtschaftsliberalistischen Prinzip „Laisser faire“ zu verwechseln ist. Der sprechende Name Lasse gerät in dieser erstrebenswerten Perspektive zum anheimelnden Vorschein eines tiefenentspannten Müßiggänger-Kollektivs (auf dem Weg gen Club, Theater, Feierabendsofa), dessen Mitglieder Fünfe gerade sein lassen können, den lieben Gott einen guten Mann – und die sich gehen lassen dürfen statt ihrerseits unaufhörlich ohne Rast und Reflexion voranzuschreiten.

Ähnlich beziehungsreich ist im anhängigen Beispiel der Name Reinström, in dem eine weltläufige Offenheit und eine heitere Leichtigkeit mitschwingen, die im Pförtner-Gewerbe nicht selbstverständlich sind (vgl. die Rolle der Cherubim in der Genesis; siehe auch Franz Kafkas Parabel „Vor dem Gesetz“).

Besonders bemerkenswert an der kühnen Konstruktion des programmatischen Namens Lasse Reinström ist die Verwendung eines Verbes, das wie kein anderes für jene geschmeidigen, gewandten, elastischen, anmutigen, dynamischen, federnden Bewegungen steht, aus denen der Müßiggang seine weltanschauliche und ästhetische Berechtigung bezieht: das Strömen, wahlweise: Fließen oder Treiben. Und jetzt alle zusammen: Lasse Reinström! „Wohl 'nen Clown gefrühstückt“, sagt meine Oma.