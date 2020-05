Nach der Zwangspause nehmen viele Sender und Produktionsfirmen die Dreharbeiten ihrer Serien wieder auf – unter strengen Sicherheitsmaßnahmen. (Laurent Gillieron/dpa)

Szenen in belebten Cafés oder Bars, intime Liebesszenen, Sportevents, handgreifliche Auseinandersetzungen oder das ausgelassene Familienfest, mit Küsschen, Umarmung und Geknuddel. Wird es all das im Fernsehen bald nicht mehr geben? Weil Szenen wie diese es unmöglich machen, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in Zeiten von Corona einzuhalten?

Ja, vieles wird anders sein, schaut man bei den täglichen und wöchentlichen Serien-Formaten der großen Fernsehsender in den kommenden Monaten einmal genauer hin. Nach wochenlanger Pause haben viele Sender und Produktionsfirmen mittlerweile ihre Arbeit wieder aufgenommen und zwar unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und mit teils abgeänderten Drehbüchern.

Der MDR gab bereits vergangene Woche an, die Dreharbeiten zur wöchentlichen Krankenhaus-Serie „In aller Freundschaft“ für die ARD wieder aufgenommen zu haben. Ein externer Sicherheitsspezialist habe extra ein Schutzkonzept für alle Gewerke am Set erarbeitet.

Und natürlich gelte auch hier Mindestabstand, Handhygiene und Maskenpflicht. An vielen Sets darf der Mund-Nasen-Schutz erst im allerletzten Moment abgenommen werden: dann, wenn die Kameras laufen. Und dann auch nur, wenn man vor der Kamera steht. Um Haare und Make-Up kümmern sich viele Schauspieler mittlerweile selbst, Maskenbildnerinnen stehen vielerorts nur noch für Tipps aus der Entfernung zur Verfügung.

In der Filmbranche sind durch die Corona-Krise aber auch ganz neue Jobs entstanden. So gibt es an fast jedem Set sogenannte Medical Consultants oder Hygienebeauftragte – medizinische Fachleute, die als erhobener Zeigefinger fungieren, Fieber messen, Tests durchführen und Anwesende rügen, wenn sie sich zu nahe kommen oder ihre Maske nicht auf haben.

„Rote Rosen“ in der Wiederholung

Auch bei den ARD-Formaten „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ wird wieder gedreht. Zeit verloren hat man dennoch, sodass „Rote Rosen“ ab Freitag Wiederholungen zeigen muss. Wann wieder neue Folgen ausgestrahlt werden können, ist aktuell noch nicht klar. Denn durch die erschwerten Bedingungen am Set, kann nicht so schnell produziert werden wie sonst. Statt fünf Folgen pro Woche drehe man aktuell fünf Folgen in 14 Tagen, so ein ARD-Sprecher.

Bei RTL hatte man die Dreharbeiten zur Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bereits Ende März wieder aufgenommen, aufgrund eines Corona-Falls im Team dann aber erneut pausiert. Mittlerweile laufen die Arbeiten wieder, genauso wie bei „Alles was zählt“ und „Unter uns“. „Gedreht wird unter genauesten und strengsten Hygienemaßnahmen, die mit Arbeitsschutzfachleuten im Einzelnen abgesprochen sind“, sagt Claus Richter, Leiter Kommunikation bei RTL. Zu den getroffenen Maßnahmen zähle, dass der Mindestabstand durchgängig gewährt und die Verweildauer und Anzahl der Personen im Studio so gering wie möglich gehalten werde.

Ob die Pandemie Thema der Serie wird? Bei „Rote Rosen“ wolle man dies auf keinen Fall, heißt es in einem Bericht des NDR. Und auch RTL bestätigte auf Anfrage, Corona nicht zum Thema ihrer täglichen Vorabendserien zu machen. Dennoch mache sich die Krise natürlich in den Drehbüchern bemerkbar – auch vor der Kamera müsse schließlich die Distanz bewahrt werden.

Auch der „Tatort“ bleibt von der Pandemie nicht unberührt. Fans des Formats müssen in diesem Jahr mit rund zwölf Wochen eine ungewöhnlich Lange Sommerpause überstehen – und das, obwohl die Krimi-Reihe in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Drei Folgen sind noch zu sehen – der Stuttgarter Krimi „Du allein“ (24. Mai), der Weimar-Film „Der letzte Schrey“ (1. Juni, Pfingstmontag) und der Münchner Krimi „Lass den Mond am Himmel stehn“ (7. Juni). Außerdem wird am 14. Juni noch der „Polizeiruf“ mit dem Titel „Der Tag wird kommen“ ausgestrahlt. Dann war es das erst einmal.

Während der Pause können die Zuschauer in einem Voting mitentscheiden, welche Wiederholungen sie sehen wollen. Zur Auswahl stehen 50 besonders beliebte Fälle aus den vergangenen 25 Jahren. Am 6. September soll es mit neuen Krimis weitergehen. Die Betonung liegt auf soll. „Es ist leider zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht absehbar, ob die Filme für alle Sonntagsplätze rechtzeitig fertiggestellt werden können“, so ein Sprecher der ARD. Am Dienstag gab der Sender in einer Pressemitteilung zumindest schon einmal die Fortführung eines abgebrochenen Drehs des Dresdner „Tatorts“ bekannt.

Bremer „Tatort“ nicht betroffen

Die Dreharbeiten für den ersten Fall des neuen Bremer „Tatort“-Teams seien von der Corona-Krise bisher nicht betroffen, sagt Radio-Bremen-Sprecher Mark Lührs. Sie seien ohnehin erst für den Herbst angesetzt gewesen und steckten aktuell noch in den Planungen. Auch eine noch für dieses Jahr angedachte sechsteilige Serie für die ARD-Mediathek, die unter dem Arbeitstitel „How to Tatort“ den Weg vom Casting bis zum Dreh satirisch nachzeichnen soll, sei bisher nicht in Gefahr. Allerdings stehe auch ein genauer Veröffentlichungstermin noch nicht fest.