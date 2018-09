Udo Lindenberg kommt im kommenden Jahr ein weiteres Mal nach Bremen. (Henning Kaiser/dpa)

Fans von Udo Lindenberg können aufatmen: Sie haben eine weitere Möglichkeit, ihr Idol in Bremen auf der Bühne zu sehen. Neben der geplanten Show am Freitag, 31. Mai, gibt der Rocksänger einen Tag darauf am 1. Juni ab 20 Uhr ein Zusatzkonzert in der ÖVB-Arena. Das teilte der Veranstalter mit.

Im kommenden Jahr tourt Lindenberg durch ganz Deutschland. Mehr als 150.000 Tickets sind nach Angaben des Veranstalters bereits vergriffen. Neben dem Konzert in Bremen gibt der 72-Jährige fünf weitere Zusatzkonzerte in Deutschland – unter anderem in Hamburg und Köln.

Tickets für die Zusatzshow am 1. Juni 2019 in Bremen sind ab sofort im freien Verkauf erhältlich. (mmi)