Ein später Tweet auf dem persönlichen Twitter-Account von US-Präsident Donald Trump. (HANDOUT, REUTERS)

Das Internet schickt einen elektronischen Wortrausch um die Welt, an dem Milliarden Menschen sich besaufen. Die Schreiblust hat sich verhundert­facht – die Leselust nicht: Das Nichtlesen, zumal das Nicht-zu-Ende-Lesen ist das statistische Normalverhalten (schon seit Erfindung des Buchdrucks übrigens: Wer liest denn 1000 Seiten Bibel?). Ein Blog von 500 Wörtern aber hat am Ende ziemlich sicher die Lesequote Null.

Wie strampeln wir uns frei aus dieser Wortlawine? Für eifrige Schreiber nachstehend vier Empfehlungen – für bedrängte Leser leider nur eine. Ein kurzer Rückblick auf die Technik und die Psychologie des Schreibens hilft dabei. Kostbar war die Schrift, als sie einst in Ton gedrückt oder in Stein ge­meißelt werden musste – in Tempelfriese zum Beispiel zum Ruhm des Pharaos.

Und Menschen, die so radikal mit Wörtern geizen, gibt es immer noch: die Werbetexter! Sie wissen, dass Werbesprüche den blätternden Leser oder den genervten Werbespot-Anhörer nur dann erreichen, wenn sie nicht mehr als drei Wörter haben, kurze natürlich: „Geiz ist geil“ zum Beispiel oder „Soo muss Technik“.

Die geballte Kraft vieler Bibelverse („Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gelobt“) – sollte sie nicht auch damit zusammenhängen, dass die jüdischen Priester im Babylonischen Exil mehr pinseln mussten als schreiben konnten?

Papierne Todesanzeigen

Auf die gepressten, geleimten Streifen aus dem Mark der Papyrusstaude nämlich, mit einem Halm, den sie in eine Lösung aus Ruß oder Zinnober tauchten. Und Goethe? Der tauchte einen Federkiel ins Tintenfass. Das ließ Zeit zum Denken beim Schreiben. Die Schreibmaschine, der Füller, der Kugelschreiber haben diese Zeit immer mehr verkürzt.

Wer aber in die Ferne schreiben wollte, der musste sich immer noch eine Briefmarke besorgen – und das lud wohl unwillkürlich zu der Frage ein: Lohnt sich die? Könnte nicht an dieser kleinen Hürde der Versand von vielerlei Geschwätz gescheitert sein?

Dabei hat die Briefpost bis heute eine gewisse Überlegenheit behalten: Todesanzeigen und festliche Einladungen werden selbstverständlich auf Papier verschickt, in der Wirtschaft auch höfliche Antworten auf Beschwerden. Papier schlägt Elektronik, immer noch! Und dass man eine ganze Seite Text auf Papier bis zu Ende liest, kommt durchaus vor – auf dem Bildschirm aber selten oder nie.

"Lohnt sich das?" - Die Frage entfällt

Der Tweet ist eine schlüssige Antwort darauf: 140 Zeichen sind immer besser als 1400. Aus noch weniger als 140 Zeichen besteht die Hälfte aller Bibelverse, bloß rund 90 haben die Seligpreisungen der Bergpredigt. Nur dass auch beim Twittern gleichsam die Briefmarke entfällt – das kleine Zögern also: Lohnt sich das?

Und leider erlaubt die an sich so schöne Kürze jenes Tempo, mit dem Donald Trump so viel Unheil stiftet – mehr wahrscheinlich, als wenn 1000 Zeichen ihm ein paar Minuten des Verweilens, vielleicht Stutzens aufgezwungen hätten. Desto näher also rückt Trump dem Schlimmsten, wofür das Netz sich hergibt: dem Mobbing, der anonymen Schmähung, dem nackten Hass.

Unsereiner lebt damit, dass ihm ein unendliches elektronisches Gelaber ins Büro oder in die Wohnung rieselt. Der Rat, wie man dem entkommen könnte, ist technisch einfach – aber im Büro ist das Abschalten meist verboten, und psychologisch ist er sowieso fast hoffnungslos: Smartphone und Computer stilllegen zu bestimmten Zeiten; lästigen oder unbekannten Absendern den Zugriff verwehren.

Konkreter lässt sich den Schreibern raten – denen zumal, die Blogs und Tweets verschicken ins Nirgendwo: Was könntet ihr, was mindestens müsstet ihr tun, um das Unwahrscheinliche zu erreichen: gelesen zu werden, von möglichst vielen, gar bis zum Schluss? Viererlei.

Vier Ratschläge

1. Schreibt viel seltener. Haltet euch an den grandiosen Satz des Arthur Schopenhauer: Was ist die erste Regel des guten Stils? „Dass man etwas zu sagen habe – oh, damit kommt man weit!“

2. Schreibt viel kürzer – im Geist des brillanten Wiener Essayisten Alfred Polgar: „Ich bemühe mich konsequent, aus hundert Zeilen zehn zu machen.“

3. Beherzigt, dass der Leser einer ist, der umworben sein will: durch Lebendigkeit, durch Verblüffung – und durch Wörter mit Saft! Tod also allen Mode- und Imponiervokabeln, der Entrepreneurship, dem Lifehack und dem Paradigmenwechsel.

4. Lest euren Text noch mal, ehe ihr ihn sendet – mit der Chance, ihn zu verbessern oder ihn zu vergessen.

Im Idealfall macht ihr euch auf solche Weise einen Namen, in der Firma, im Bekanntenkreis, im Netz überhaupt: Da ist ja einer, der nur schreibt, wenn er was zu sagen hat! Kurz sagt er’s auch und mit Pfeffer hie und da! Wenn der schreibt, dann will man’s wissen.

Nach so viel Rat und Kritik ein privates Fazit: Was ist das Beste am Inter­net? Erstens: Briefpost ist meist wirklich zu langsam. Zweitens: Google und Wikipedia liefern ganze Archive ins Haus, die man ohne sie nie erreichen könnte. Drittens: Schon wenige Minuten nach der Landung kann ich in acht Wörtern erfahren, dass meine Tochter gut in Bangkok angekommen ist. Das ist ja was.

Wolf Schneider ist der meistgelesene Stil­lehrer deutscher Sprache („Deutsch für Profis“, „Deutsch fürs Leben“). 32 Jahre lang hat er junge Journalisten ausgebildet und in der Wirtschaft klares Deutsch gelehrt. Er war lange Leiter der Hamburger Journalistenschule, moderierte die NDR Talk Show und ist Autor zahlreicher Sachbücher. Ab Herbst sendet die „Reporterfabrik“ Correctiv 18 Tutorials für lesbares Deutsch von Schneider, inzwischen 92.