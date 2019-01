Zain (Zain al-Rafeea, vorn) mit seinen Geschwistern in den Straßen von Beirut. (Alamode Film/dpa)

Bremen. Schon der Anfang des Films hat etwas Ungeheuerliches: Der zwölfjährige Zain steht vor Gericht, weil er, wie er selbst sagt, „einen Hurensohn niedergestochen“ hat. Doch auch er selbst führt Anklage. Seine Eltern sollen dazu verurteilt werden, keine Kinder mehr zu bekommen, weil sie sich ja doch nicht um sie kümmern.

„Capernaum – Stadt der Hoffnung“, der am Donnerstag in den Kinos anläuft, erzählt in Rückblenden, wie es zu dieser leicht surreal angehauchten Verhandlung gekommen ist, die die Rahmenhandlung des Films bildet. Die libanesische Regisseurin und Schauspielerin Nadine Labaki ändert sofort die Tonlage, wenn sie zurückschaut. Vom Parabelhaften schwenkt sie zum Neorealismus: Der Zuschauer ist mittendrin im Slum von Beirut und den bitterarmen Lebensverhältnissen von Zains Familie.

Der Zwölfjährige arbeitet bei einem Gemüsehändler anstatt zur Schule zu gehen, die Eltern schmuggeln einen aus erschummelten Schmerzmitteln hergestellten Drogensaft ins Gefängnis und lassen ihn dort verkaufen. Die Kinder sind irgendwie da, wenn sie, wie das Kleinste, stören, werden sie einfach angekettet. Der schmächtige Zain weiß mit seinem zwölf Jahren bereits, wie man sich durchbeißt in dieser Welt, doch er ist noch nicht so abgestumpft wie die Erwachsenen. Als seine elfjährige Schwester Sahar gegen ein paar Hühner als Ehefrau an den Gemüsehändler verkauft wird, reißt er angewidert aus.

Zuflucht in der Wellblechhütte

Menschen sind in dem von Bürgerkriegen und Flüchtlingselend jeglichen Elans beraubten Libanons überall Verfügungsmasse und Handelsware, das bekommt Zain zu spüren. Auf einem Rummelplatz nimmt ihn die Äthiopierin Rahil auf, die illegal als Putzfrau jobbt und mit ihrem Baby Yonas in einer winzigen Wellblechhütte wohnt. Während Rahil arbeitet, kümmert sich Zain um Yonas, kurze Zeit genießen alle drei so etwas ähnliches wie ein liebevolles Familienleben. Doch dann verschwindet Rahil und Zain muss sich plötzlich um das einjährige Kind kümmern, was er mit einer großen Selbstverständlichkeit tut.

Christopher Aouins Kamera ist oft auf Augenhöhe des Hauptdarstellers und überhaupt sehr beweglich, sie streift mit ihm zusammen durch die Elendsquartiere, die von denen regiert werden, die Papiere oder Passagen nach Europa verkaufen. Dadurch bekommen die oft harsch aneinander montierten Szenen etwas Nervöses; dem Überlebenskampf, der für Zain immer schwieriger wird, ist eine Dramaturgie der sich steigernden Hoffnungslosigkeit beigegeben. Das hebräische Wort Capernaum bedeutet etwas ähnliches wie Chaos, das scheint als Normalzustand vorgesehen für Zains Leben wie auch für das Land, in dem er aufwächst, den Libanon. Doch Nadine Labaki gönnt Zain auch Pausen: Wenn er mit seiner Schwester auf dem Hausdach herumalbert oder er Riesenrad fährt und aufs Meer schaut, sind da sofort Poesie und ein Funken Hoffnung spürbar.

Was den Film außer seiner Bildsprache stark macht und ihm Authentizität verleiht, sind die Schauspieler, die überwiegend Laien sind. Im Gesicht des mittlerweile 14-jährigen Zain al-Rafeea spiegeln sich eine Müdigkeit und Desillusionierung, die kein Kind seines Alters kennen sollte. Doch er kann auch den unerschrockenen Kämpfer geben. Yordanos Shifera, die Rahil spielt, ist tatsächlich Immigrantin und wurde während der Dreharbeiten als illegale Einwanderin verhaftet. Obwohl Nadine Labaki sich jegliche Sozialromantik spart, gibt es einen leicht versöhnlichen Schluss. Das kann man pathetisch finden oder tröstlich, darüber entscheidet das persönliche Zynismus-Level, das man sich als Zuschauer ja bequem leisten kann. Der Libanon hat Nadine Labakis bereits mehrfach ausgezeichnetes Werk als Beitrag für die Auslands-Oscars eingereicht. Die internationale Anerkennung ist diesem sehr berührenden Film sehr zu wünschen.