Shayna Steele sang bei Konzerten mit Rihanna, Kelly Clarkson und Steely Dan. Nun ist sie solo zu erleben. (Anna Webber)

Bremen. Die Stühle für das Publikum stehen nicht in ordentlichen Reihen, sondern in Halbkreisen um kleine Tische. Auf der Bühne spielen Musiker aus aller Welt, sie verbinden Jazz mit der Folklore ihrer Heimat, lassen die Grenzen zwischen Epochen und Stilen zerfließen. Vorab liest der Konzertbesucher im Begleitheft: „Das Programm wird am Veranstaltungsabend bekannt gegeben.“ Die Überraschung ist das Konzept. Und doch ist der Bruch mit der Tradition selbst zu einer geworden. Denn nicht nur das Musikfest wird dieses Jahr 30 Jahre alt, auch die Reihe „Surprise“ feiert ihren zehnten Geburtstag.

Seit 2010 findet sie im BLG-Forum in der Überseestadt statt. Eine Konzertreihe schaffen, die der Besucher nicht mit dem Musikfest assoziiert – das sei die Grundidee gewesen, sagt Pressesprecher Carsten Preisler. „Wir wollten ein Ambiente schaffen, das sich von der Atmosphäre in der Glocke unterscheidet“, sagt er. Preisler erklärt die drei Säulen des Konzepts: Erstens wolle man dem Musikfestpublikum bereits bekannte Künstler mit neuem Repertoire vorstellen. Zweitens internationale Stars vorstellen, die aber in Deutschland noch unbekannt sind. Und drittens eine Bühne für neue Darbietungsformen schaffen. Dies Jahr sind es vier Konzerte, vom 3. bis zum 6. September.

Den Auftakt der Surprise-Serie macht eine Frau, deren Name noch recht unbekannt ist: Shayna Steele. Dabei hat die US-Amerikanerin schon für viele namhafte Künstler gesungen. Sie tourte mit Rihanna um die Welt und trat als Backgroundsängerin für Kelly Clarkson und Steely Dan auf. Auch in Broadway-Musicals und in den großen Las-Vegas-Shows spielte Steele mit. In den Vordergrund stellte die 44-Jährige ihre Stimme bei „Gone Under“ mit der Band Snarky Puppy oder beim Moby-Song „Disco Lies“. Mittlerweile hat sie ihr drittes Album veröffentlicht. Auf „Watch Me Fly“ singt sie eigene Kompositionen und Klassiker wie den Big-Mama-Thornton-Song „Hound Dog“, der später ein Elvis-Hit wurde. Steeles Markenzeichen: ihre kraftvolle Soulstimme.

Eine Grenzgängerin betritt am 4. September die Bühne: Yazz Ahmed. Die britisch-bahrainische Komponistin spielt Trompete und Flügelhorn, ihre Musik beschrieb ein algerischer Journalist als „Psychedelic Arabic Jazz“. In Großbritannien ist sie schon länger bekannt, in Deutschland erst seit ihrem zweiten Album aus dem Jahr 2017: „La Saboteuse“. Ahmed verschmilzt auf der Platte Klänge ihrer Heimat mit Jazz und bearbeitet die Mischung mit elektronischen Effekten. Das klingt wie ein halluzinogener Fiebertraum, der schwebende Klang des Vibraphons und die exotischen Skalen ihrer Heimat erzeugen eine unheimliche Mystik.

Revolution der Mandoline

Auch Avi Avital ist ein Grenzgänger – jedoch gezwungenermaßen, wie er sagt. Für sein Instrument, die Mandoline, gebe es nur ein überschaubares Repertoire. Daher ist der israelische Virtuose immer auf der Suche nach neuem Material. Avitals Ziel ist es, „die Mandoline und ihr Repertoire zu revolutionieren.“ Er spielt barocke Mandolinenkonzerte, Klezmerfantasien und bulgarische Volkstänze – schon mehr als 100 Kompositionen sind für ihn geschrieben worden. Am 5. September betritt er mit dem italienischen Cellisten Giovanni Sollima die Bühne. Auch Sollima fühlt sich in vielen Stilen zuhause. So wird das Konzert der beiden dem Titel der Serie in jederlei Hinsicht gerecht: Das Programm verrät nicht, was die beiden spielen werden – es wird eine Überraschung.

Den Abschluss am 6. September macht ein Ausnahmetalent. Im Alter von 16 Jahren hat Yaron Herman zum ersten Mal Klavier gespielt. Drei Jahre später wurde er an Bostons Elitehochschule, dem Berklee College of Music aufgenommen. Er brach sein Studium jedoch ab und machte sich einen Namen in der Pariser Jazzszene. Der 38-jährige Israeli spielte Solo-Konzerte, experimentierte mit Ambient-Klängen oder coverte Popsongs. Sein Debüt gab er jedoch im klassischen Jazztrio: Klavier, Bass, Schlagzeug. In dieser Besetzung spielt er auch dieses Jahr beim Musikfest, auf dem Programm stehen Songs vom aktuellen Album „Songfog the Degrees“.

Weitere Informationen

Musikfest Bremen – „Surprise“, 3. bis 6. September, Beginn ist jeweils um 21 Uhr, BLG-Forum Überseestadt.