Die Band FAAKMARWIN rockte im vergan­genen Jahr die Bühne beim Überseefestival. (Dirk Neujahr)

Organisiert wird die am Freitag, 31. August, und Sonnabend,

1. September, stattfindende Veranstaltung vom Verein Musikszene Bremen. Das Überseefestival, das 2008 als Sommerfest des Vereins an den Start ging, hat sich zu einem festen Bestandteil der Open-Air-Szene in der Hansestadt etabliert.

Aus rund 60 Bewerbungen wählten die Organisatoren dieses Mal 15 Bands aus. Inklusive DJs sind insgesamt rund 30 Acts vertreten. Los geht es am Freitag um 18 Uhr in der Zollkantine. Der Abend wird veranstaltet von Bunker Beats Bremen und steht im Zeichen von Hip-Hop und Rap. Den Anschluss bildet eine Aftershow-Party ab 1 Uhr mit den DubRockers. Am Sonnabend stellen in der Zollkantine ab 18.45 Uhr unter anderem die Gewinner des diesjährigen Local Heroes Contest ihr Können unter Beweis.

Mehr zum Thema 20 Festivals im August Geballte Open-Air-Kultur in Bremen Ein Monat, 20 Festivals: In diesem August gibt es in Bremen besonders viel Live-Musik unter freiem ... mehr »

Auch draußen gibt es ordentlich was auf die Ohren: Die zwei Bühnen werden an beiden Festivaltagen jeweils von 18 bis 1 Uhr von Musikern verschiedener Stilrichtungen bespielt: Von Punk und Alternative Rock über Reggae und Jazz bis zu Elektro, Pop und Indie ist alles dabei. Mit von der Partie sind etwa Havington, Freaks Dynamite, She Danced Slowly, Freeda Beast und Velvetone. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es unter www.ueberseefestival-bremen.de.