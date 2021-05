Helle Fassaden wie die auf unserem in Berlin entstandenen Bild reflektieren mehr Sonnenstrahlung als dunkle und tragen damit dazu bei, die Erwärmung einzudämmen. Wissenschaftler suchen nach Möglichkeiten, weiße Beschichtungen und Anstriche so zu gestalten, dass möglichst viel Strahlung reflektiert wird. Ein extrem hoher Wert lässt sich mit einem Verfahren erreichen, das kürzlich von einer Forschergruppe aus den USA vorgestellt worden ist. (BRITTA PEDERSEN/dpa)

Um zu verhindern, dass es in Gebäuden zu heiß wird, setzen die Menschen im Mittelmeerraum von jeher auf helle Fassaden. Diese haben die Eigenschaft, dass sie besonders gut Anteile der Sonnenstrahlung reflektieren. Mit anderen Worten: Wer möchte, dass die Sonnenstrahlung möglichst wenig zur Erwärmung beitragen kann, ist gut beraten, Oberflächen weiß zu streichen. Dabei gilt jedoch, dass Anstrich nicht gleich Anstrich ist, sprich: Beim Anteil der Sonnenstrahlung, der reflektiert wird, gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Produkten. Eine Forschergruppe um Xiangyu Li von der US-amerikanischen Purdue University hat kürzlich im Fachjournal "ACS Applied Materials & Interfaces" eine Lösung vorgestellt, bei der der Anteil reflektierter Strahlung bis zu 98,1 Prozent beträgt. Bei herkömmlichen Anstrichen zur Wärmereduzierung, so heißt es in einer Mitteilung der Purdue University zu der Studie, seien es lediglich 80 bis 90 Prozent.

Die Sonne sendet elektromagnetische Strahlung mit unterschiedlichen Wellenlängen aus; nur ein Teil davon wird vom menschlichen Auge als sichtbares Licht wahrgenommen. Als weiß wird Licht empfunden, wenn sich die unterschiedlichen Strahlungsanteile des sichtbaren Spektrums, das heißt die Farben, überlagern. Die Gruppe um Xiangyu Li hat eine technische Lösung gefunden, die ein Weiß liefert, das salopp formuliert weißer ist als Weiß, ein sogenanntes Ultra-Weiß. Die Wissenschaftler erreichen dies mithilfe einer chemischen Verbindung namens Bariumsulfat, die unter anderem auch verwendet wird, um Kosmetika weiß erscheinen zu lassen. Eine zentrale Rolle spielt die Tatsache, dass Bariumsulfatteilchen unterschiedlicher Größe verwendet werden. Dadurch stellen die Wissenschaftler sicher, dass sehr viel Sonnenstrahlung gestreut wird, denn verschieden große Teilchen streuen unterschiedlich.

Xiangyu Li und seine Kollegen experimentierten sowohl mit einem extrem dünnen Bariumsulfatfilm als auch mit einem Anstrich auf der Grundlage dieser chemischen Verbindung. Tests mit dem Bariumsulfatfilm zeigten, dass seine Temperatur mehr als viereinhalb Grad Celsius unter der Umgebungstemperatur blieb.

Raue Oberflächen streuen Strahlung

Produkte, die sich auf der Grundlage der neuen Erkenntnisse entwickeln ließen, könnten helfen, die Erderwärmung einzudämmen. Verständlich wird die Bedeutung der Arbeit, wenn man sich bewusst macht, worauf die Erwärmung beruht. Der Ausdruck Reflexion geht auf das lateinische Wort reflexio zurück, das sich mit dem deutschen Substantiv Zurückbeugen übersetzen lässt. In der Physik beschreibt er einen Vorgang, bei dem an Grenzflächen zwischen zwei Medien etwas zurückgeworfen wird, etwa Schall oder Lichtstrahlen. Wenn sich etwas oder jemand in einem Gewässer oder einer Glasscheibe spiegelt, ist dies eine Reflexion. Ist die Oberfläche glatt, kommt das sogenannte Reflexionsgesetz zur Geltung, das heißt: In dem gleichen Winkel, in dem der Lichtstrahl einfällt, wird er reflektiert. Bei rauen Oberflächen verhält es sich anders; in diesem Fall wird die Strahlung gestreut. Für Klimaforscher besitzt das Phänomen der Reflexion eine zentrale Bedeutung, denn von ihm hängt ab, wie stark sich die Erde erwärmt.

Für die Frage, wie viel Strahlung an der Erdoberfläche reflektiert und wie viel absorbiert wird, spielt die Art der Oberflächen eine entscheidende Rolle. Dass in Städten höhere Temperaturen herrschen als im Umland, hängt nicht zuletzt mit der Beschaffenheit der Oberflächen zusammen.

Wissenschaftler verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff Albedo; er liefert ein Maß für das Rückstrahlvermögen beziehungsweise das Verhältnis von einfallender und reflektierter Strahlung. Wenn Experten erklären, Schnee habe eine Albedo von bis zu 0,9, bedeutet das, dass bis zu 90 Prozent des einfallenden Lichts reflektiert werden. Bei dunklen Oberflächen ist die Albedo deutlich kleiner; sie absorbieren mehr Strahlung. Dies lässt sich unter anderem daran ablesen, dass dunkler Asphalt an einem heißen Sommertag wesentlich wärmer wird als helle Gehwegplatten. Für Asphalt geben Fachleute eine Albedo von 0,15 an, für Rasen – um ein anderes Beispiel zu nennen – eine von 0,2.

Auch Wasserflächen haben eine niedrige Albedo. Dies erklärt auch, warum Forscher der Tatsache, dass die von Meereis bedeckte Fläche in der Arktis aufgrund des Klimawandels in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel kleiner geworden ist, besonderes Gewicht beimessen. Das Verschwinden des Eises mit seinem hohen Rückstrahlvermögen fördert die weitere Erwärmung.

Zur Sache

Vom Strahlungshaushalt der Erde

Gut 30 Prozent der Sonnenstrahlung, die die Erde erreicht, werden in der Atmosphäre – etwa von den Wolken – und von der Oberfläche des Planeten reflektiert. Ungefähr 20 Prozent werden von der Atmosphäre absorbiert, das heißt aufgenommen. Der Rest der Sonnenstrahlung, also etwa die Hälfte, gelangt bis zur Erdoberfläche und erwärmt dort unter anderem Land- und Wassermassen.

Die Erde gibt die Wärme auch wieder ab, und zwar in Form von Infrarotstrahlung. Würde diese ungehindert ins All entweichen, läge die mittlere Temperatur auf dem Planeten bei etwa minus 18 Grad Celsius. Tatsächlich aber ist es im Mittel ungefähr plus 15 Grad warm. Der Unterschied von rund 33 Grad ist auf den sogenannten natürlichen Treibhauseffekt zurückzuführen. Dieser beruht darauf, dass verschiedene Gase die von der Erde abgegebene Wärme bildlich gesprochen in der Atmosphäre zurückhalten. Den größten Beitrag leistet der Wasserdampf. Weitere Treibhausgase sind Kohlendioxid, Lachgas (Distickstoffoxid) und Methan.