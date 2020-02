Bremen. Ihr Körper war das Thema, das sie ihr Leben lang geradezu besessen in den Mittelpunkt ihres Werks gerückt hat: Die österreichische Künstlerin Maria Lassnig (1919-2014) ist nun erstmalig in einer großen Ausstellung im Paula Modersohn-Becker Museum zu entdecken. 60 seiner insgesamt 70 Gemälde und Zeichnungen hat der Sammler Helmut Klewan dem Haus für die Schau „Körper. Gefühl“ zur Verfügung gestellt. Ab Sonnabend ist sie zu sehen.

„Beide haben lange auf den Erfolg gewartet“, sagte Frank Schmidt, Direktor der Museen Böttcherstraße, beim Presserundgang am Donnerstag und meinte damit sowohl Paula Modersohn-Becker als auch Maria Lassnig. Beide Frauen haben die Malerei nachhaltig beeinflusst und sich selbst schonungslos zum Subjekt ihres Schaffens gemacht. Das war an der jüngst beendeten Vorgängerschau mit Selbstbildnissen von Modersohn-Becker, „Ich bin ich“, deutlich zu erkennen. 20 000 Besucherinnen und Besucher habe diese Ausstellung angezogen, so Schmidt; ein großer Erfolg für das Haus in der Böttcherstraße.

Im Gegensatz zur Namenspatronin des Museums hat Maria Lassnig, die (gemeinsam mit ihrem zeitweiligen Partner Arnulf Rainer) als Begründerin der informellen Malerei in Österreich gilt, noch miterlebt, wie ihre Bilder für immer höhere Preise verkauft wurden. Und anders als Paula Modersohn-Becker hat Lassnig sich fast ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Sie hat dafür den Begriff „Body Awareness Paintings“ erfunden: Sie horchte in sich hinein und visualisierte das, was sie spürte, mithilfe von Pinsel und Farbe. Die Signale, die sie so erlauscht und empfunden hat, müssen sehr laut und für sie so deutlich wie dringlich gewesen sein. Ihr Leitspruch dabei: „Die Bilder sollen lieber penetrant als elegant sein“.

Entstanden sind so ab Anfang der 1960er-Jahre beispielsweise die „Sesselselbstporträts“. Die Beobachtung Lassnigs: Der Mensch ist eigentlich wie ein Sessel gebaut, mit Rücken, Beinen, Armen. Sie nimmt ihren Körper also auseinander und übersetzt seine Fragmente in abstrakte Formen, deren Aggregatzustand oft eher flüssig denn fest zu sein scheint. Durch eine knallige Farbigkeit erhalten die Bilder zudem eine weitere überdeutliche Wirkebene. Gemälde wie „Herzselbstporträt im grünen Zimmer“ (1968), „Fruchtbarkeit“ (1964) oder „Selbstporträt mit Ordenskette“ (1963), das Plakatmotiv der Ausstellung, wirken dabei gleichzeitig kurios und verstörend. Auch die in späteren Lebensjahren entstandenen Aquarelle mit Urlaubsszenen zeigen Körper in und an Swimmingpools, die massiv an Rollbraten erinnern. Deutlich spürbar sind bei der späteren Uni-Professorin Einflüsse von Expressionismus und Surrealismus, auch an Francis Bacon fühlt der Betrachter sich erinnert. Manchmal aber auch einfach nur an Designermöbel – Maria Lassnigs Kunst beschwört viele Assoziationen herauf.

„Ein Körpergefühl ist optisch schwer zu definieren: Wo fängt es an, wo hört es auf, welche Form hat es, rund, eckig, spitzig, gezackt?“ hat sich die Künstlerin gefragt und genau das auch in ihrem riesigen zeichnerischen Werk thematisiert. Hier blitzt der skurrile Witz Lassnigs beinahe noch stärker auf als bei ihren Gemälden. In „Die Verankerung“ verschmilzt ihr Körper mit einer Art Kurbel: Nur die Beine sind zu erkennen, der Oberkörper ist sauber zu einer Rolle gedreht. „Brief Desire“ verknüpft ein Wortspiel im Titel (Momentanes Verlangen) mit der Illustration von zwei Armen, die nach einem – genau – Brief greifen. Merkwürdig schwülstig wirken dagegen die Bilder Lassnigs, auf denen sie sich mit Sexualität beschäftigt. Die war für sie immer mit Aggressivität, ja Gewalt, verknüpft. Weshalb man dann beispielsweise in „Sanfter Schlaf“ (1983) eine Figur sieht, die hinter einem schlafenden Tiger liegt.

Zu dem in den 1970er-Jahren heftig aufkeimenden Feminismus fühlte sich Maria Lassnig nicht hingezogen. Sie kämpfte zwar stets um ihre Anerkennung als Künstlerin in einer Szene, die damals noch viel stärker als heute von Männern dominiert war. Aber sie wollte sich und ihren Ansatz nicht vereinnahmen lassen als kraftvolles weibliches Statement gegen den männlichen Blick im Kunstbetrieb. Maria Lassnig machte lieber ihr eigenes Ding. Und kommentierte das entsprechend selbstbewusst wie ironisch: „Ich bin Madame Picasso und fang die Bilder mit dem Lasso.“

Weitere Informationen

„Körper. Gefühl – Maria Lassnig.“ Paula Modersohn-Becker Museum, 22. Februar bis 7. Juni. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags, 11 bis 18 Uhr; montags geschlossen.