Nur noch eine Unterschrift trennt Antonia Berger (Alexandra Maria Lara) von ihrem neuen Leben. Einem Leben mit Wohnung, Geld, guter Arbeit und der notwendigen ärztlichen Behandlung ihrer Tochter Lydia (Carlotta von Falkenhayn). Doch es ist eine Unterschrift, durch die ihr gleichzeitig auch etwas genommen wird: das Recht, die Wahrheit zu erzählen. Denn die soll in der noch jungen Deutschen Demokratischen Republik lieber niemand hören.

Mehr als zehn Jahre verbrachte Berger im Arbeiterlager Workuta in der Sowjetunion. Zu Unrecht wurde die Kommunistin verhaftet, als sie mit der „Kolonne Links“ für die Revolution kämpfte. Ihre Kollegen wurden ermordet. Und auch ihr Mann Gerhard zahlte mit dem Leben. Er wurde beim Versuch, im Lager seine Tochter zu besuchen, erschossen. Lange kam niemand, um Antonia Berger und die anderen zu Unrecht Inhaftierten zu retten – bis 1952 einige SED-Politiker in der jungen DDR die Situation nicht mehr hinnehmen wollten. Zusammen mit ihrer Tochter und zwei Haftgenossinnen wird Berger in die DDR geholt. Sie wird herzlich empfangen und bekommt alles, was man sich für einen Neustart nur wünschen kann: allerdings unter dem schriftlichen Versprechen, niemandem von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Die Sowjetunion, die in der DDR als Befreier der Menschheit gefeiert wurde, soll Menschenrechte verletzt haben? Eine Sache, die man wohl vorerst besser unter den Tisch kehrt. „Es wird eine Zeit kommen, da werden wir über alles reden“, verspricht SED-Sekretär Leo Silberstein (Stefan Kurt) Berger noch. „Aber nicht jetzt.“

Für viele Betroffene ist die Zeit zum Reden nie gekommen. Hunderte deutsche Heimkehrer aus dem Gulag verpflichteten sich damals zum Schweigen, verpflichteten sich, so zu tun, als hätte es Stalins Verbrechen nie gegeben. Regisseur und Autor Bernd Böhlich widmet sich in seinem Film „Und der Zukunft zugewandt“ einem Thema, das in der Öffentlichkeit lange Zeit wenig Beachtung fand.

Gespräche mit Zeitzeugen

Und genau deshalb war es für Böhlich so spannend. Er wollte in seinem Film zeigen, dass die DDR weitaus mehr war als „Mauer, Stasi und Doping“, wie er in einem Interview verriet. Bereits Ende der 1980er-Jahre traf er durch Zufall die Schauspielerin Swetlana Schönfeld (sie spielt im Film auch die Mutter von Antonia Berger), die ihm erzählte, dass sie in einem sowjetischen Arbeitslager geboren wurde. Nach dem Mauerfall begann Böhlich mit der Recherche. Sein Film beruht auf einem wahren Fall und Berichten von (sowie Gesprächen mit) Zeitzeugen.

Die drei geretteten Frauen im Film könnten kaum unterschiedlicher mit ihrer Situation umgehen. Während Berger sich fügt und nur noch ihrem Tagebuch die Wahrheit anvertraut, verfällt ihre Freundin Irma (Karoline Eichhorn) zunehmend dem Alkohol. Susanne (Barbara Schnitzler), die dritte im Bunde, geht in den Westen, pfeift auf das, was sie unterschrieben hat und posaunt ihre Geschichte frei heraus. Und das soll auch Folgen für Berger haben.

Schauspielerin Alexandra Maria Lara überzeugt in ihrer Rolle der gezeichneten, stets etwas angespannten und fast schon schüchternen Antonia Berger. Die Last des Schweigens steht ihr in nahezu jeder Szene ins Gesicht geschrieben, auch in den glücklicheren Zeiten, die sie mit Konrad Zeidler (Robert Stadlober) verbringt, dem Arzt, der ihre Tochter gerettet hat.

Trotz gutem Schauspiel bleibt der große Enthusiasmus dem Film gegenüber aus. Ein bisschen fühlt sich der Kinobesuch so an wie eine Doppelstunde Geschichtsunterricht. So richtig packend ist das nicht, da hätte Böhlich gern mehr dramaturgisches Geschick beweisen können. Doch leider bleibt der Film in großen Teilen an der Oberfläche seines trockenen Stoffes kleben, verpasst die Chance, seine Zuschauer mitzureißen. Das liegt vielleicht auch daran, dass nur schwer nachzuvollziehen ist, warum Berger trotz allem, was ihr widerfahren ist, an ihren Überzeugungen festhält und sich für das Leben entscheidet, das man ihr vorgesetzt hat. Der Filmtitel – der auch die zweite Verszeile der DDR-Nationalhymne ist – ist daher wohl eher ironisch gemeint.

